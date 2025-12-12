Taylor Swift comenta sobre rotina agitada durante entrevista a Stephen Colbert - Reprodução/Youtube/CBS

Taylor Swift comenta sobre rotina agitada durante entrevista a Stephen ColbertReprodução/Youtube/CBS

Publicado 12/12/2025 18:36

Rio - Durante sua participação no "The Late Show", com Stephen Colbert, exibido na televisão americana na última quarta-feira (10), Taylor Swift, 35 anos, revelou que tem dificuldade em desacelerar o ritmo agitado de trabalho.

A artista foi questionada por Colbert sobre como lida com a transição após concluir um projeto de longa duração, em referência ao encerramento do contrato do programa do apresentador com a CBS, que chega ao fim em maio, após 33 anos no ar.

“Consigo ver de longe que nós dois somos pessoas muito apaixonadas e hiperativas, para não dizer a palavra ‘workaholic’. Então, quando tiro uma folga, não consigo desacelerar essa necessidade de levantar e fazer mil coisas no dia”, confessou a cantora.

Taylor afirmou ainda que, embora consiga encontrar maneiras de relaxar, não se vê como alguém que prefere ficar parada. “Consigo descobrir formas de relaxar, mas nunca vou ser uma pessoa sossegada”, disse.

A cantora aproveitou o momento para aconselhar Colbert, sugerindo que ele redirecione a energia dedicada ao programa para pessoas próximas e até explore novos formatos de conteúdo. “Você dedica tudo a isso aqui. Você faz um milhão de coisas para se preparar, e dá tudo ao público. Você pode dar isso também aos seus amigos, à sua família, à sua comunidade. Você vai virar o cara do podcast, vai virar influencer, vai fazer TikToks”, brincou.