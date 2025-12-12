David Brazil e Virginia Fonseca se divertem dançando 'Alô Virginia' - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 16:42

Rio - David Brazil, de 56 anos, e Virginia Fonseca, de 26, apareceram juntos em um momento de descontração nas redes sociais. Os dois se divertiram ao dançar Alô Virginia, novo single do Grupo Chocolate em parceria com a Turma do Pagode, lançado em homenagem à influenciadora, atual namorada do jogador Vini Jr.



O vídeo foi publicado por David, que escreveu na legenda: “Alô Virginia! Primeiramente, bom dia”. Nas imagens, ele aparece ao lado de Virginia, recém-confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026.



A publicação rendeu reações bem-humoradas nos comentários. Virginia respondeu com uma gargalhada e escreveu: “Amei”. Margareth Serrão, mãe da influenciadora, também entrou na brincadeira. “Arrasaram (risos)”, comentou. Uma seguidora sugeriu: “Só faltou na coreografia ela espirrar o perfume na hora que fala isso, igual ela espirra para vender. Ia ser massa! Vocês estão lindos”.



Na letra da música, os cantores pedem ajuda à influenciadora para esquecer um amor. “Alô Virginia, me ajuda a esquecer essa menina, cancela o body splash de vanilla, proíbe a mulherada de usar…”, diz o refrão. A própria Virginia comentou o lançamento no Instagram do grupo: “Não sai da minha cabeça, gente! Quê que vocês fizeram?”.



A aproximação entre Virginia e David aconteceu após o anúncio oficial da influenciadora como nova rainha de bateria da Grande Rio, feito no fim de maio. David Brazil atua há anos na escola de Duque de Caxias e marca presença constante nos eventos da agremiação. Para Virginia, o Carnaval de 2026 marcará a estreia na Avenida, no posto que era ocupado por Paolla Oliveira.