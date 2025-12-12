De biquíni, Sabrina Sato curte dia de praia com Nicolas Prattes e Zoe - Reprodução / Instagram

De biquíni, Sabrina Sato curte dia de praia com Nicolas Prattes e ZoeReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 10:10

Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, mostrou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (11), que curtiu um momento de descanso na Praia Itacoatiara, em Niterói, no Rio, ao lado do marido, Nicolas Prattes, de 28, e da filha, Zoe, 7.

fotogaleria

Para aproveitar mar e céu azul, a apresentadora optou por usar biquíni nude fio-dental feito de crochê. Em cliques compartilhados, a família aparece se divertindo juntinha. Além disso, Sabrina mostrou Zoe brincando na areia.

Em stories anteriores, ela contou que conseguiu um intervalo entre os trabalhos para poder se divertir com a pequena e o marido: "Hoje a mamãe vai gravar agora, rapidinho, e depois a gente vai curtir um pouquinho de praia", falou a comunicadora. Zoe, então, comemorou.

A criança é fruto da antiga união da apresentadora com Duda Nagle, de 42. Sabrina e Nicolas tornaram o relacionamento público em fevereiro de 2024. No início deste ano, o casal subiu ao altar numa cerimônia intimista no interior de São Paulo.