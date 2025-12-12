Xuxa completa 13 anos de relacionamento com Junno Andrade e se declara - Reprodução / Instagram

Xuxa completa 13 anos de relacionamento com Junno Andrade e se declaraReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2025 12:08

Rio - Xuxa Meneghel e Junno Andrade, ambos de 62 anos, completam 13 anos de relacionamento nesta sexta-feira (12). Para comemorar a data especial, a apresentadora se declarou ao amado através das redes sociais.

"12 do 12 de 2012 nos reencontramos. Nossos destinos foram traçados na maternidade (1963) escrito em cartas de tarô com as Aldas (nossas mães). Minha paixão e TOC [Transtorno Obsessivo Compulsivo] por limpeza, bichos e manias se encaixa como uma peça de quebra-cabeça [em você]", iniciou Xuxa, na legenda da publicação.

"Seu humor de 5ª série me fascina, sua voz, seu talento para compor e sua veia artística é simplesmente admirável. Um dia a mãe me disse que eu reencontraria uma pessoa que encheria minha vida de poesia… Você é a poesia em pessoa, como você é um lindo pai, lindo amante, lindo ser humano que chora com desenho animado. Ju, você é tudo que eu sonhei ou nem imaginava em sonho. Te amo", concluiu ela.

A apresentadora compartilhou uma sequência de registros abraçadinha com o artista. Eles se conheceram ainda nos anos 1980, quando o cantor participou do "Xou da Xuxa", da TV Globo. O casal, no entanto, só iniciou o relacionamento em 2012.

