Ana Castela e Zé Felipe lançam audiovisual ’Eu Só Quero Você’ nas plataformas digitaisReprodução de vídeo

Publicado 12/12/2025 11:13

Rio - Ana Castela, de 22 anos, e Zé Felipe, de 27, protagonizaram clima de romance no novo audiovisual, "Só Quero Você", lançado nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (11). Na produção - gravada em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina - o casal dá um beijão.

A faixa faz parte do projeto "Agroplay Verão". A 'Boiadeira' também lançou "La Plata", em parceria com Country Beat e a dupla Léo & Raphael. O cantor também divulgou mais um hit, "Chamando de Amor", junto com Duda Bertelli.

Ana e Zé também lançaram a música "Sua Boca Mente" em outubro, na mesma época em que tornaram o relacionamento público. Esse foi o primeiro relacionamento que o cantor assumiu desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, em maio. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, 1.

