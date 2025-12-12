Matéria Salva!

Lázaro Ramos e mais famosos prestigiam TikTok Awards
Celebridades

Lázaro Ramos e mais famosos prestigiam TikTok Awards

Ator comandou premiação ao lado de Thalita Meneghim e Gabb em São Paulo, na noite desta quinta-feira (11)

Rio - Lázaro Ramos e mais famosos prestigiaram a quinta edição do TikTok Awards, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (11). O ator comandou a premiação, que celebra os destaques de 2025 da plataforma, ao lado de Thalita Meneghim.
"No palco vamos celebrar a criatividade, a diversidade e as histórias que movimentam tanta gente através das redes. [...] Estou feliz demais de fazer parte dessa festa", comemorou Lázaro, num post realizado no Instagram.
Fabi Bang, Bela Gil, Camila Pudim, Felca, Brino, Lucas Rangel, Dani Choma, Luiz Felipe Alves, Diógenes Renan, MC Rebecca, Bianca Dellafancy, Malu Borges, Mari Krüger, Fernanda Valença, Gustavo Tubarão, Jade Sales, Bomtalvão, Fred Bruno, Ingrid Ohara, Eleni Moreti, Greg Queen e Arthur Paek marcaram presença.
Pabllo Vittar foi uma das atrações e se emocionou ao homenagear Preta Gil, que morreu em julho, durante a apresentação. A premiação também contou com shows de Mari Fernandez, Gustavo Mioto, Tasha e Tracie, Léo Foguete, MC Chefinho e mais artistas.
Confira a lista dos vencedores do TikTok Awards 2025:
Vídeo do Ano - Lucas Rangel
Criador do Ano - Brino
Estrela do Ano - Paolla Oliveira
#TikTokMeFezAssistir - Ju Cassini
#TikTokEsportes - Matheus Albino
#AprendaNoTikTok - Marcos Tinôco
#TikTokModaEBeleza - Gustax
#TikTokReceitas - Dani Choma
#TikTokMeFezOuvir - "Mãe Solteira"
#TikTokLiveBR - Black Bolt
