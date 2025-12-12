Publicidade
Lázaro Ramos e mais famosos prestigiam TikTok Awards
Ator comandou premiação ao lado de Thalita Meneghim e Gabb em São Paulo, na noite desta quinta-feira (11)
Rio - Lázaro Ramos e mais famosos prestigiaram a quinta edição do TikTok Awards, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (11). O ator comandou a premiação, que celebra os destaques de 2025 da plataforma, ao lado de Thalita Meneghim.
"No palco vamos celebrar a criatividade, a diversidade e as histórias que movimentam tanta gente através das redes. [...] Estou feliz demais de fazer parte dessa festa", comemorou Lázaro, num post realizado no Instagram.
Fabi Bang, Bela Gil, Camila Pudim, Felca, Brino, Lucas Rangel, Dani Choma, Luiz Felipe Alves, Diógenes Renan, MC Rebecca, Bianca Dellafancy, Malu Borges, Mari Krüger, Fernanda Valença, Gustavo Tubarão, Jade Sales, Bomtalvão, Fred Bruno, Ingrid Ohara, Eleni Moreti, Greg Queen e Arthur Paek marcaram presença.
Pabllo Vittar foi uma das atrações e se emocionou ao homenagear Preta Gil, que morreu em julho, durante a apresentação. A premiação também contou com shows de Mari Fernandez, Gustavo Mioto, Tasha e Tracie, Léo Foguete, MC Chefinho e mais artistas.
Confira a lista dos vencedores do TikTok Awards 2025:
Vídeo do Ano - Lucas Rangel
Criador do Ano - Brino
Estrela do Ano - Paolla Oliveira
#TikTokMeFezAssistir - Ju Cassini
#TikTokEsportes - Matheus Albino
#AprendaNoTikTok - Marcos Tinôco
#TikTokModaEBeleza - Gustax
#TikTokReceitas - Dani Choma
#TikTokMeFezOuvir - "Mãe Solteira"
#TikTokLiveBR - Black Bolt
Celebridades
Lorena Maria expõe traição de MC Daniel enquanto estava grávida
Influenciadora soltou o verbo sobre divergências com o funkeiro: 'Sorrateiro'
Celebridades
Graciele Lacerda lamenta morte de cachorra de estimação
Influenciadora relatou que animal participou do ensaio de Natal da família
Celebridades
Thiaguinho e Carol Peixinho compartilham foto do filho em primeira viagem
Família chega ao Rio de Janeiro para apresentação final do cantor no 'Tardezinha'
Celebridades
Rafa Kalimann exibe barrigão no último mês de gestação
Influenciadora celebra a espera de Zuza, sua primeira filha
Celebridades
Bianca Andrade se emociona ao falar sobre educação do filho
Empresária recordou que foi julgada por apostar no diálogo para criar o menino
Celebridades
Murilo Rosa surpreende ao mostrar clique raro com o filho mais velho
Ator é pai de dois meninos, fruto do casamento com a modelo e apresentadora Fernanda Tavares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.