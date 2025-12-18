Rafa Kalimann come tâmara para ajudar no parto da filha Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann conta truque para ajudar no trabalho de parto
Influenciadora espera primeira filha com Nattanzinho
Rafa Kalimann conta truque para ajudar no trabalho de parto
Influenciadora espera primeira filha com Nattanzinho
Ana Hickmann comemora 2 anos do primeiro beijo com Edu Guedes
Apresentadora fez declaração de amor para o noivo nas redes sociais
Barack Obama considera 'O Agente Secreto' um dos melhores filmes de 2025
Ex-presidente dos Estados Unidos divulgou uma lista com longas, séries e livros preferidos deste ano
Thiaguinho explica inspiração do nome escolhido para o filho
Cantor afirmou que Bento é uma homenagem ao homem que salvou Carol Peixinho
Zilu revela bastidores do divórcio com Zezé Di Camargo e muda versão conhecida
Influenciadora diz que não foi trocada por uma mulher mais nova
Anitta e Lexa sensualizam ao som de parceria com Pocah
Artistas dançam o novo funk, 'Brincadeira Gostosa'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.