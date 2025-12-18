Rafa Kalimann come tâmara para ajudar no parto da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2025 20:55

Rio - Rafa Kalimann, de 32 anos, dividiu com os seguidores nesta quinta-feira (18) um truque popular que, segundo ela, pode facilitar no trabalho de parto: comer tâmara. A influenciadora no oitavo mês de gestação de Zuza, primeira filha com o cantor Nattanzinho.

"Estou comendo seis tâmaras por dia. Isso e tudo que me falaram que pode me ajudar no trabalho de parto", escreveu ela nos Stories.

A ex-BBB encontrou novas maneiras de saborear a fruta durante a gravidez. "Estou na fase das tâmaras. Sou apaixonada em tâmara e vocês sabem muito bem disso. Amo com morango, na bolacha, mas neu unca tinha experimentado com cream cheese. Isso é uma delícia! Parece romeu e julieta", disse Rafa.