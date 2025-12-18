Barack Obama elege 'O Agente Secreto' como um dos melhores filmes de 2025Reprodução / Instagram / Divulgação
Obama manteve a tradição de compartilhar suas preferências culturais com o público. "Espero que vocês encontrem algo novo para curtir e, por favor, enviem suas recomendações para eu conferir!", escreveu ele na rede X, antiga Twitter.
Além de "O Agente Secreto", a lista de filmes inclui "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores", "Foi Apenas um Acidente", "Hamnet", "Valor Sentimental", "A Única Saída", "Sonhos de Trem", "Jay Kelly", "Boa Sorte e Orwell: 2+2=5". No campo musical, suas escolhas ficaram com "Abracadabra", de Lady Gaga, e "JUMP", do grupo sul-coreano BLACKPINK.
A inclusão do filme brasileiro agradou os internautas. "O baiano tem o molho", comentou um usuário. "O Obama achou o filme um dos filmes favoritos dele esse ano, precisamos muito fazer campanha pro Oscar", disse outro. "Chique demais", completou mais um.
