Barack Obama elege 'O Agente Secreto' como um dos melhores filmes de 2025Reprodução / Instagram / Divulgação

Publicado 18/12/2025 19:43 | Atualizado 18/12/2025 19:48

Rio - O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de 64 anos, revelou nesta quinta-feira (18) seus filmes, músicas e livros favoritos de 2025. Entre os destaques da lista está "O Agente Secreto", lonfa dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que vem recebendo elogios da crítica internacional.



Obama manteve a tradição de compartilhar suas preferências culturais com o público. "Espero que vocês encontrem algo novo para curtir e, por favor, enviem suas recomendações para eu conferir!", escreveu ele na rede X, antiga Twitter.



Além de "O Agente Secreto", a lista de filmes inclui "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores", "Foi Apenas um Acidente", "Hamnet", "Valor Sentimental", "A Única Saída", "Sonhos de Trem", "Jay Kelly", "Boa Sorte e Orwell: 2+2=5". No campo musical, suas escolhas ficaram com "Abracadabra", de Lady Gaga, e "JUMP", do grupo sul-coreano BLACKPINK.



A inclusão do filme brasileiro agradou os internautas. "O baiano tem o molho", comentou um usuário. "O Obama achou o filme um dos filmes favoritos dele esse ano, precisamos muito fazer campanha pro Oscar", disse outro. "Chique demais", completou mais um.