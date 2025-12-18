Barack Obama elege 'O Agente Secreto' como um dos melhores filmes de 2025Reprodução / Instagram / Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de 64 anos, revelou nesta quinta-feira (18) seus filmes, músicas e livros favoritos de 2025. Entre os destaques da lista está "O Agente Secreto", lonfa dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que vem recebendo elogios da crítica internacional.

Obama manteve a tradição de compartilhar suas preferências culturais com o público. "Espero que vocês encontrem algo novo para curtir e, por favor, enviem suas recomendações para eu conferir!", escreveu ele na rede X, antiga Twitter.

Além de "O Agente Secreto", a lista de filmes inclui "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores", "Foi Apenas um Acidente", "Hamnet", "Valor Sentimental", "A Única Saída", "Sonhos de Trem", "Jay Kelly", "Boa Sorte e Orwell: 2+2=5". No campo musical, suas escolhas ficaram com "Abracadabra", de Lady Gaga, e "JUMP", do grupo sul-coreano BLACKPINK.

A inclusão do filme brasileiro agradou os internautas. "O baiano tem o molho", comentou um usuário. "O Obama achou o filme um dos filmes favoritos dele esse ano, precisamos muito fazer campanha pro Oscar", disse outro. "Chique demais", completou mais um.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Barack Obama (@barackobama)