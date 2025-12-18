Carolina Chamberlain, Guilherme Deeker e a recém-nascida Estella - Primeiro Minuto Fotografia / Instagram

Carolina Chamberlain, Guilherme Deeker e a recém-nascida EstellaPrimeiro Minuto Fotografia / Instagram

Publicado 18/12/2025 14:24

A atriz Carolina Chamberlain, conhecida por interpretar Dani no remake da novela "Chiquititas" (2013), anunciou o nascimento de sua primeira filha, Estella, nesta quarta-feira (18). Ela publicou registros da recém-nascida ao lado do seu namorado, Guilherme Deeke, nas redes sociais.

A também ex-Chiquitita Lorena Tucci comentou na postagem parabenizando a colega. "Deus abençoe, a princesa já chegou", escreveu. Já a atriz Naiumi Goldoni, que também participou do seriado, também deixou uma mensagem. "Parabéns, meu amor! Parabéns, família linda! Que Deus abençoe pra sempre a Estellinha!"

A gravidez havia sido anunciada em julho. Já em agosto, o casal descobriu, no chá revelação, que estavam à espera de uma menina.