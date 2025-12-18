Carolina Chamberlain, Guilherme Deeker e a recém-nascida EstellaPrimeiro Minuto Fotografia / Instagram
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha
Ela postou registros nas redes sociais ao lado do seu parceiro, Guilherme Deeke
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil
Modelo desembarcou em São Paulo e roubou a cena com produção elegante
Aniversário de Léo, filho de Murilo Huff, vira assunto após atitude da noiva do cantor
Gabriela Versiani aparece longe da família e da mesa no momento do parabéns
Rafa Kalimann conta truque para ajudar no trabalho de parto
Influenciadora espera primeira filha com Nattanzinho
Ana Hickmann comemora 2 anos do primeiro beijo com Edu Guedes
Apresentadora fez declaração de amor para o noivo nas redes sociais
Barack Obama considera 'O Agente Secreto' um dos melhores filmes de 2025
Ex-presidente dos Estados Unidos divulgou uma lista com longas, séries e livros preferidos deste ano
Thiaguinho explica inspiração do nome escolhido para o filho
Cantor afirmou que Bento é uma homenagem ao homem que salvou Carol Peixinho
