Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil Clayton Felizardo / Brazil News
A top model foi a grande estrela do jantar de Natal promovido pela marca e chegou ao local acompanhada da irmã gêmea, Patrícia Bündchen. Ela também posou para fotos com famosos como Marina Ruy Barbosa, Taís Araujo, Sabrina Sato e Isabeli Fontana.
Aos 45 anos, Gisele vive um novo momento pessoal. Em fevereiro deste ano, ela deu à luz River, seu terceiro filho. O menino é fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian Lake, de 13, filhos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.
