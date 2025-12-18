Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil Clayton Felizardo / Brazil News

O Dia
Rio - Gisele Bündchen está de volta ao Brasil. A modelo, que mora nos Estados Unidos, desembarcou em São Paulo para participar de um evento de joalheria realizado na Cinemateca Brasileira, na noite desta quinta-feira (18).
Marina Ruy Barbosa, Taís Araujo, Gisele Bündchen, Sabrina Sato e Isabeli Fontana - Clayton Felizardo / Brazil News
Gisele Bündchen e Marina Ruy Barbosa - Clayton Felizardo / Brazil News
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil - Brazil News
Gisele Bündchen e a irmã gêmea Patrícia - Lucas Ramos / Brazil News
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil - Clayton Felizardo / Brazil News
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil - Brazil News
Gisele Bündchen marca presença em evento de luxo no Brasil - Clayton Felizardo / Brazil News

A top model foi a grande estrela do jantar de Natal promovido pela marca e chegou ao local acompanhada da irmã gêmea, Patrícia Bündchen. Ela também posou para fotos com famosos como Marina Ruy Barbosa, Taís Araujo, Sabrina Sato e Isabeli Fontana. 
Para a ocasião, Gisele escolheu um vestido marrom justíssimo, que evidenciou sua silhueta. O visual chamou atenção pela elegância e simplicidade, características frequentes no estilo da modelo.

Aos 45 anos, Gisele vive um novo momento pessoal. Em fevereiro deste ano, ela deu à luz River, seu terceiro filho. O menino é fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian Lake, de 13, filhos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.