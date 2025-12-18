Zilu e Zezé Di CamargoReprodução / Instagram
Zilu e Zezé ficaram juntos por 32 anos. A separação ocorreu em 2012, em meio a grande repercussão e acusações de traição. Agora, ela diz que sempre se incomodou com a narrativa de que foi deixada.
O término do casal aconteceu após vir à tona o relacionamento extraconjugal de Zezé com Graciele, que durou cerca de nove anos enquanto o cantor ainda era casado. Apesar de assumir a decisão pelo fim da relação, Zilu reconheceu que o processo foi doloroso.
"A partir do momento que você vê uma situação que não te agrada, por que você vai insistir naquele erro? Não dá. Sofri muito, mas falei: 'sou muito competente para seguir o meu caminho sozinha, com Deus'".
Vida financeira e mudança para os EUA
Na mesma entrevista, Zilu também comentou sobre sua situação financeira. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, desde 2020, ela disse que abriu mão da pensão do ex-marido e que hoje vive de recursos próprios. "Tenho rendas. Quando me separei, tinha pensão, mas abri mão de tudo isso. Hoje tenho uma renda de aplicação. Estou vendendo todas as minhas coisas que tenho no Brasil, porque não quero ter mais nada de lá, a não ser meus filhos, minha família".
Ela contou ainda que recebe por trabalhos pontuais, como publicidade, e que possui um imóvel alugado no Brasil, mas pretende vender. "Tenho a minha casa alugada no Brasil, que é uma renda, mas quero vender. Se depender de mim, não volto mais para o Brasil".
Zilu e Zezé são pais de três filhos. O divórcio e a partilha de bens foram oficializados em julho de 2014, ano em que o cantor assumiu publicamente o relacionamento com Graciele Lacerda, hoje sua mulher e mãe de Clara, de 10 meses.
