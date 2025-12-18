Zilu e Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 18:33

Rio - Mais de uma década após o fim do casamento, Zilu Camargo voltou a falar sobre a separação de Zezé Di Camargo e apresentou sua versão da história. Em entrevista ao vivo ao "Canal Perguntas", no YouTube, nesta quarta-feira (17), a empresária afirmou que a decisão de se divorciar foi dela e não consequência de ter sido "trocada por uma mais nova".



Zilu e Zezé ficaram juntos por 32 anos. A separação ocorreu em 2012, em meio a grande repercussão e acusações de traição. Agora, ela diz que sempre se incomodou com a narrativa de que foi deixada.

"Quis me separar. Eu saí de casa, eu me divorciei", afirmou. "As pessoas acham que levei um pé na bunda e que ele me trocou por uma mais nova, e não foi. Ele me trocou porque eu deixei, eu permiti. E isso eu tenho vontade de falar abertamente para as pessoas. Se eu quisesse, eu estaria lá. Não estou porque eu não quis", completou ela, fazendo referência a atual mulher do cantor, Graciele Lacerda



O término do casal aconteceu após vir à tona o relacionamento extraconjugal de Zezé com Graciele, que durou cerca de nove anos enquanto o cantor ainda era casado. Apesar de assumir a decisão pelo fim da relação, Zilu reconheceu que o processo foi doloroso.



"A partir do momento que você vê uma situação que não te agrada, por que você vai insistir naquele erro? Não dá. Sofri muito, mas falei: 'sou muito competente para seguir o meu caminho sozinha, com Deus'".



Vida financeira e mudança para os EUA



Na mesma entrevista, Zilu também comentou sobre sua situação financeira. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, desde 2020, ela disse que abriu mão da pensão do ex-marido e que hoje vive de recursos próprios. "Tenho rendas. Quando me separei, tinha pensão, mas abri mão de tudo isso. Hoje tenho uma renda de aplicação. Estou vendendo todas as minhas coisas que tenho no Brasil, porque não quero ter mais nada de lá, a não ser meus filhos, minha família".



Ela contou ainda que recebe por trabalhos pontuais, como publicidade, e que possui um imóvel alugado no Brasil, mas pretende vender. "Tenho a minha casa alugada no Brasil, que é uma renda, mas quero vender. Se depender de mim, não volto mais para o Brasil".



Zilu e Zezé são pais de três filhos. O divórcio e a partilha de bens foram oficializados em julho de 2014, ano em que o cantor assumiu publicamente o relacionamento com Graciele Lacerda, hoje sua mulher e mãe de Clara, de 10 meses.