Aline Campos vive aventura em caverna na República Dominicana: ’Totalmente escura’Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 12:21

Rio - Aline Campos aproveitou a folga das gravações do filme "Os Farofeiros 3" - que tem previsão de lançamento para 2026 - e se aventurou num caverna na República Dominicana. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (17), a atriz contou que o local estava "totalmente escuro", mas que o lugar é "mágico".

"'Os Farofeiros 3' está me proporcionando experiências únicas aqui na República Dominicana… estou vivendo tanto que postar mesmo só vou começar agora… Nesse dia de folga eu e Desirée [do Valle] escolhemos desbravar uma caverna, a Chicho Cave. Pelas Fotos parecia um lugar iluminado pelo sol (arrasta o carrossel de fotos que vai entender), mas quando chegamos, era uma caverna totalmente escura", iniciou Aline, na legenda da publicação.



"Achamos que não era ali, porque não era possível um lugar tão escuro e com uma descida de pedras ser o local que o Google estava indicando. Mas depois de rodar pela trilha um bom tempo, um local (o Luiz), nos levou de volta explicando que era lá sim, e que a foto era feita com flash e para nadar tínhamos que usar uma lanterna. Confesso que esse detalhe deu mais gostinho ao rolê. Lugar mágico", contou a artista.

No compilado de registros, a atriz mostrou detalhes de como foi a aventura. Ela e a amiga andaram de moto e fizeram trilha. Além disso, posou para cliques de biquíni dentro da caverna, e aproveitou para se refrescar nas águas.

Nos comentários do post, recebeu muitos elogios de internautas, como: "Tão maravilhosa nesse lugar incrível!!! Amo"; "Sereia"; "Coisa linda"; "Musa maravilhosa"; "Perfeita"; "Linda demais"; "Gatona" e "Mulher linda da energia incrível".