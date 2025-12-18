Anitta e Lexa dançam funk para promover música novaReprodução / Instagram
Na gravação, Anitta, de 32 anos, e Lexa, de 30, aparecem próximas, em clima de amizade, enquanto a música toca ao fundo. Em um dos versos, Pocah canta: "Já falei para parar com essas brincadeiras gostosas", trecho que embala o momento.
A faixa integra o novo álbum "Ensaios da Anitta", lançado na primeira semana de dezembro. O projeto marca o início da preparação da artista para a temporada de pré-Carnaval. No vídeo, as cantoras usam camisetas e lenços de cabeça personalizados do projeto carnavalesco.
