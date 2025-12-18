Isabel Veloso junto com o pai, JoelsonReprodução / Instagram
Pai de Isabel Veloso desabafa sobre internação da filha: 'Seguimos com fé'
Influenciadora, que trata de um câncer no sistema linfático, está na UTI após ser diagnosticada com pneumonia grave
Fafá de Belém, Daniela Mercury e mais famosas prestigiam WME Awards em São Paulo
Premiação, que celebra empoderamento e representatividade feminina, homenageou Preta Gil
Leonardo DiCaprio confessa que nunca viu 'Titanic' e explica o motivo
Filme lançado em 1997 é um dos maiores sucessos da carreira do ator
Marcos Pitombo conta que é vítima de stalker e exibe mensagens
Ator diz que já tomou as medidas legais necessárias
Selton Mello recebe carinho do irmão na pré-estreia de 'Anaconda'
Produção marca estreia do artista em produções de Hollywood
Caetano Veloso reage à votação do PL da Dosimetria no Senado: 'Inaceitável'
Cantor voltou a criticar e se posicionar contra o projeto de lei
