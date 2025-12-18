Isabel Veloso junto com o pai, Joelson - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 09:09 | Atualizado 18/12/2025 09:16

Joelson Veloso, pai da influenciadora Isabel Veloso, que está internada após ser diagnosticada com pneumonia grave, compartilhou uma reflexão nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (17). Ele postou um agradecimento pelas pequenas conquistas do dia a dia.

"Gratidão pelas vitórias do dia. Mesmo nos dias difíceis, seguimos com fé. Cada pequena conquista é um milagre, uma resposta de Deus. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Seguimos firmes, acreditando que o melhor ainda está por vir", afirmou.

Mais cedo, Joelson havia postado outras mensagens para Isabel. "Um leão desperta com força e coragem. Assim é Isabel: forte, valente, renascendo a cada amanhecer, pronta para lutar mais um dia. Mesmo ferida, ela ruge com fé. E sua garra é a esperança de todos nós", escreveu.

O marido de Isabel, Lucas Borbas, detalhou o estado de saúde da jovem de 19 anos na última segunda-feira (15). "Segue estável. Alguns exames ainda não ficaram prontos, entre eles o mais importante no momento: a biópsia do intestino, que é o que vai mostrar com mais precisão o que realmente está acontecendo", disse, em um story no Instagram.

Isabel está hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, Paraná, desde o último dia 27 de novembro, após apresentar piora no quadro respiratório. Ela trata um linfoma de Hodgkin, câncer no sistema linfático, desde 2021, quando tinha 15 anos.