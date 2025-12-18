Marcos Pitombo prestigia jantar em São Paulo - Clayton Felizardo / Brazil News

Marcos Pitombo prestigia jantar em São PauloClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 18/12/2025 07:32

Rio - Após a prisão do stalker de Isis Valverde, Marcos Pitombo, de 43 anos, contou, em uma publicação feita no Instagram Stories, nesta terça-feira (16), que é vítima de um perseguidor há mais de um ano. O ator mostrou algumas mensagens que recebe dele, disse que recebe ameças e informou que já tomou as medida legais necessárias em relação ao caso.

"Cadeia! Também sou perseguido por um stalker, com quem nunca tive nenhum tipo de contato ou relação anterior, há mais de um ano. A pessoa segue a minha rotina, os locais que frequento, constrange meus amigos virtualmente e, pior, me persegue nos teatros onde me apresento. Me ameaça no meu local de trabalho", escreveu.



"Já foi feito B.O., e o Ministério Público já aplicou medidas protetivas, mas o stalker segue constrangendo pessoas virtualmente e fazendo ameaças. Que bom que a Justiça tem se debruçado nesse tema de forma energética, impondo limites nessas pessoas que desprezam os princípios básicos de consentimento e bom senso", continuou Pitombo.

O artista mostrou ainda que chegou a confrontar o homem em um parque. "Está me perseguindo, estou indo na polícia agora falar de você... Isso é um crime", disse ele. Por fim, Marcos compartilhou mensagens enviadas pelo stalker e comentou que elas fazem parte do processo. "[São] Mais de 300 páginas de prints anexadas ao processo".

Entre algumas mensagens estão: "Muito estranho querer namorar um cara que eu pego no pé pela internet e agora fui ver ele no trabalho dele", você poderia ter passeado com seu cachorro e dito: 'vamos tomar um café" e "você sabe que eu gosto de você e passaria o resto da minha vida com você mesmo sem te conhecer. E você não permite que eu conheça". Em outros prints, o stalker faz diversos xingamentos a Marcos.

Nesta terça-feira (16), policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam em flagrante Cristiano Rodrigues Kellermann, de 40 anos, por perseguir a atriz Isis Valverde por mais de 20. Ele foi detido no Joá, na Zona Sudoeste.