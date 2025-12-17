Carol Lekker revelou fim do noivado com Maik Riksen - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 17/12/2025 19:45

Rio - Carol Lekker está oficialmente solteira! Expulsa de "A Fazenda 17" , a miss bumbum participou da dinâmica "Inimigo Secreto", do "Link Podcast", ao lado dos eliminados do reality show e revelou que o noivado com o empresário Maik Riksen chegou ao fim.

"O negócio é o seguinte: quando a gente estava lá confinado, o homem desceu, veio pro Brasil, comprou flores, trouxe anel e fez de tudo porque existia um casamento que iria acontecer. Só que esse casamento não aconteceu porque eu fui convidada para a 'F17' e priorizei a 'F17' ao invés de um casamento", disse ela.

A ex-peoa contou que os familiares também concordaram que ela deveria seguir a vida sozinha. "E realmente eu pensei: 'pra quê vou querer um relacionamento agora?' Tenho que priorizar isso aqui, era o que eu mais queria na vida. Mas me doeu muito, foi um sonho que deixou feridas e marcas, mas eu preciso viver e aproveitar", afirmou Carol.