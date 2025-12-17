Poliana Rocha respondeu internauta sobre deixar Zé Felipe ’seguir a vida’ - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha respondeu internauta sobre deixar Zé Felipe ’seguir a vida’Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2025 18:45

Rio - Poliana Rocha interagiu com os seguidores nesta quarta-feira (17) e revelou como foi lidar com o fato do único filho, Zé Felipe, ter seguido a vida. O cantor deixou a casa dos pais durante a relação com Virginia Fonseca, que chegou ao fim em maio.

fotogaleria

"Como entender que o único filho cresceu e seguir a vida?", questionou o internauta. "Entender que um filho cresce e segue a própria vida é aceitar que o amor cumpriu seu papel. Não é perda, é transformação. A presença muda, mas o vínculo permanece", afirmou Poliana.

"Criamos filhos para o mundo, e quando eles caminham sozinhos, é sinal de que fizemos bem a nossa parte. O amor continua, apenas aprendemos a amar com mais confiança e menos controle", acrescentou a mulher de Leonardo.