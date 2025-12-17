Naldo Benny e Mulher Moranguinho fazem coreografia ousada em show - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 15:53

Rio - Naldo Benny e sua mulher, Mulher Moranguinho, repercutiram nas redes sociais, nesta quarta-feira (17), após aparecerem juntos fazendo uma coreografia ousada durante um show do cantor.



No vídeo, Moranguinho se aproxima do marido no palco e participa de uma dança marcada por sensualidade. A cena inclui uma interação próxima ao abdômen do cantor e termina com um beijo entre o casal, o que arrancou reações do público presente e dos seguidores nas redes.



Nos comentários da publicação, o momento dividiu opiniões. Alguns seguidores elogiaram a apresentação e destacaram o desempenho do cantor. "Sinceramente o show do Naldo é top demais", escreveu uma seguidora. Outra comentou: "O homem está no shape". Já parte do público criticou a coreografia e considerou a cena exagerada. "Que apelação", falou um internauta. "Coisas desnecessárias" e "Ai que vergonha" também apareceram entre as reações negativas.

