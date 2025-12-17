Caetano Veloso - Victor Chapetta / BrazilNews

Caetano Veloso

Publicado 17/12/2025 21:57

Rio - O cantor Caetano Veloso, de 83 anos, voltou a se posicionar contra o Projeto de Lei da Dosimetria, que entrou em votação no plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (17). A manifestação ocorreu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.



Na gravação, Caetano questiona a forma como o projeto avança no Congresso e afirma que a votação ocorre de maneira acelerada, sem debate público. Para o artista, a proposta pode enfraquecer a punição de crimes contra a democracia.



"É terrível! Neste exato momento, a toque de caixa, o Senado Federal está pronto para votar um texto que dê anistia light para quem cometeu ou venha a cometer crimes contra a democracia", afirmou.



O cantor também criticou a falta de discussão com a sociedade e alertou para as consequências do projeto, caso seja aprovado. "É isso que está sendo votado agora no Senado, decidido com pressa, sem discussão com a sociedade. Se o Senado aprovar esse texto, o Congresso estará dizendo que tentar golpe de estado, no Brasil pode sair barato! Acordão!", escreveu na legenda do vídeo.



Antes da votação, Caetano participou de um ato público no Rio de Janeiro contra o PL da Dosimetria. Esse projeto muda as regras para calcular penas e pode reduzir condenações. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe e condenado a 27 anos, a pena poderia cair para dois anos e quatro meses. O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas é criticado por juristas e governistas, que veem risco de enfraquecimento das punições e de benefício a outros condenados.