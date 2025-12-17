Lucas Leto desabafou sobre perda da avó, Adelice Reprodução/Instagram

Rio - Lucas Leto lamentou a morte da avó, Adelice, em uma publicação emocionada nas redes sociais. O ator desabafou sobre a importância da familiar em sua criação, mas não revelou detalhes da causa ou a data do falecimento. 
Lucas Leto prestou homenagem após morte da avó - Reprodução/Instagram
"Vovó se foi… minha princesa foi descansar, ela merecia. Adelice saiu de Sergipe, criou 10 filhos e ainda me criou. Que sorte a minha. Ela gostava de museu e teatro, foi assim que eu encontrei a arte, foi dela que eu ganhei um propósito", disse ele.
O intérprete de Sardinha no remake de "Vale Tudo" completou a homenagem. "Vovó tinha a língua afiada e o coração de água, transbordava, saciava, saciou, filhos, netos, bisnetos… descansa minha princesa, eu prometo que falarei para os meus filhos sobre você. Que legado lindo, te amarei eternamente."