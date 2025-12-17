Rodrigo Silva, filho de Faustão, celebrou formatura no ensino médico Reprodução/Instagram
Filho caçula de Faustão celebra formatura no ensino médio
Rodrigo Silva foi prestigiado pelos familiares na cerimônia escolar
Liniker anuncia turnê 'Bye Bye Caju' em estádios do Brasil em 2026
Pré-venda de ingressos começa na quinta-feira (18)
Jornalista Maurício Kubrusly recebe alta após sofrer acidente doméstico
Novidade foi anunciada pela mulher do repórter, em vídeo publicado nas redes sociais de hospital na Bahia
Vídeo! Rafinha Bastos detona Zezé di Camargo por polêmica com SBT: 'Cantor miniatura'
Comediante relembrou controvérsias na carreira do artista
Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbum
'Nem é o resultado final e eu já amei', contou a musa fitness
Roberto Carlos faz primeiro show após acidente
Cantor se apresentou no Brava Arena Jockey, no Rio, nesta terça-feira (16)
