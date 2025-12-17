Rodrigo Silva, filho de Faustão, celebrou formatura no ensino médico Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Rodrigo Silva, filho mais novo do apresentador Faustão, comemorou a conclusão do ensino médio e compartilhou nesta quarta-feira (17) os registros da cerimônia ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e dos irmãos, João e Lara. 
fotogaleria
Rodrigo Silva é filho de Faustão e Luciana Cardoso - Reprodução/Instagram
Filho de Faustão publicou registros da cerimônia de formatura - Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva posou com os irmãos, João e Lara - Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva, filho de Faustão, celebrou formatura no ensino médico - Reprodução/Instagram
"Formatura maravilhosa!", escreveu ele na legenda. 
Fausto Silva não apareceu em nenhuma das fotos publicadas pelo herdeiro. Em agosto, o apresentador passou por um transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo. A última aparição do artista foi durante o casamento da filha, Lara Silva, com o empresário Julinho Casares.