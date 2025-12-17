Rodrigo Silva, filho de Faustão, celebrou formatura no ensino médico - Reprodução/Instagram

Rodrigo Silva, filho de Faustão, celebrou formatura no ensino médico Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2025 15:53

Rio - Rodrigo Silva, filho mais novo do apresentador Faustão, comemorou a conclusão do ensino médio e compartilhou nesta quarta-feira (17) os registros da cerimônia ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e dos irmãos, João e Lara.

fotogaleria

"Formatura maravilhosa!", escreveu ele na legenda.