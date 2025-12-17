Juju Ferrari revela que já foi procurada por Vini Jr. e Léo Santana - Reprodução / Instagram

Rio - Juju Ferrari fez muitas revelações durante a participação no podcast "Sem Filtro", no Youtube, comandado por Luiza Ambiel. Durante o bate-papo, a influenciadora digital contou que já foi procurada por Vini Jr. e Léo Santana no direct do Instagram.

Ela, ainda, disse que "não quis" se envolver com o jogador e o cantor na época. Além disso, falou sobre o affair com o ex-atacante do Corinthians, Emerson Sheik, e dos desentendimentos com Andressa Urach e Deolane Bezerra.

"Eu tenho mensagem com o Vini, você acredita? Só que foi em 2019. Não foi estando com ela [Virginia Fonseca], não. Não quis ele, não quis o Léo Santana. Tenho mensagem do Léo Santana. Bem bonito e tal. Jogador você desce todos, teve funkeiro", afirmou Juju, nesta segunda-feira (15), destacando que a situação aconteceu antes do início do namoro do craque do Real Madrid com Virginia Fonseca, em outubro.



"Você já pegou jogador?", perguntou Luiza. "Só o Sheik. Teve outro também que eu fiquei que era até da seleção brasileira, só que na época ele ainda estava meio assim com a mulher e depois foi para o Japão", disparou ela.



Em seguida, relembrou o envolvimento com o ex-jogador, ao afirmar que não se relaciona mais com homens famosos. "Não pego homem famoso, já peguei há muito tempo. No começo de carreira, há 16 anos, quando comecei no Instagram, deu o 'boom'. Ele estava no Corinthians, ela falou umas besteiras de mim que deu um... eu também não tinha nada sério. Porque esses caras... é difícil ter alguma coisa séria. E ela achou que ia falar alguma coisa que ia acabar me diminuindo porque ela também era um 'peguete'. Mas acabou levantando o meu nome".

Juju também falou sobre o desentendimento com Deolane Bezerra. Ela afirmou que as irmãs brigam apenas por Instagram, mas que pessoalmente, ignoram ela. "Desejo sucesso para a família [Bezerra] inteira, mas são muito 'bundonas', né?", alfinetou.

"A Dayanne me mandou um processo ridículo de ofensa, sendo que elas ofendem geral. Então, são pessoas muito boas para bater boca nos stories, mas me encontrou pessoalmente, fingiu que não viu. Foi até no aniversário da Emily Garcia que eu encontrei a Deolane. Primeira e única vez, eu nem a conhecia pessoalmente, para você ter noção [...] Tudo o que ela falava na rede social, colocou para dentro e engoliu".

Além disso, falou que a briga iniciou em 2021, após a morte de MC Kevin, marido da advogada. "Foi logo depois da morte do MC Kevin, e ela já tinha um ranço de mim desde muito tempo atrás. Ela era casada com um cara que estava preso, pai da filha dela, ela visitava ele na cadeia. E ela era de um círculo de mulheres, que eu chamo de 'periquitas sofridas', que eram aquelas mulheres que os caras deixavam em casa e iam para as festas. [...] Isso em 2016. [...] E ela era amiga da ex-mulher do meu marido, e ela lembra de mim dessa época, em que eu ia para todas as festas", comentou.



"Quando ela veio para a mídia e eu dei a minha opinião sobre a questão do Kevin, que eu já conhecia há anos e nunca quis pegar. Recebi várias cantadas dele entre outros famosos. Só que nunca peguei esses caras porque não gosto de famosos e molecadas. Kevin, para mim, era moleque. Então, acabou vindo, dei a opinião sobre a morte do Kevin e ela descontou tudo".

A influenciadora, ainda, recordou a briga com Urach. "A primeira foi mais tranquila, a do aniversário dela [...]. Como ela não desceu [do palco], foi só uma. Ela começou a falar de Deus e p*t*r*a, fui dar um toque e ela achou ruim. Me alterei e quebrei a festa inteira". Logo após, relembrou o segundo desentendimento, em outubro de 2024.

Na ocasião, Andressa cuspiu no rosto de Juju, que retribuiu com uma de taça de vidro no rosto da modelo, causando ferimentos que exigiram pontos cirúrgicos. "A da taça foi pior", falou ela, durante a conversa com Luzia. Após troca de farpas, a paz entre as loiras foi selada em maio deste ano.