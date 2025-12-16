Thiaguinho posou com Carol Peixinho em leilão beneficente do ’Tardizinha’ - Clayton Felizardo/Brazil News

Publicado 16/12/2025 21:59

Rio - Thiaguinho marcou presença no leilão beneficente que aconteceu na noite desta terça-feira (16) em São Paulo para comemorar os 10 anos do "Tardezinha". O cantor posou para fotos ao lado da mulher, a ex-BBB Carol Peixinho.

O encontro reviveu momentos especiais que marcaram a trajetória do projeto, incluindo a exibição de um documentário inédito. A arrecadação será destinada à Tardezinha Escola de Música, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA).