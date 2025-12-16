Thiaguinho posou com Carol Peixinho em leilão beneficente do ’Tardizinha’Clayton Felizardo/Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Thiaguinho marcou presença no leilão beneficente que aconteceu na noite desta terça-feira (16) em São Paulo para comemorar os 10 anos do "Tardezinha". O cantor posou para fotos ao lado da mulher, a ex-BBB Carol Peixinho. 
fotogaleria
Thiaguinho e a mulher, Carol Peixinho - Clayton Felizardo/Brazil News
Carol Peixinho - Clayton Felizardo/Brazil News
Thiaguinho posou com Carol Peixinho em leilão beneficente do 'Tardizinha' - Clayton Felizardo/Brazil News
O encontro reviveu momentos especiais que marcaram a trajetória do projeto, incluindo a exibição de um documentário inédito. A arrecadação será destinada à Tardezinha Escola de Música, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA). 