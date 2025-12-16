Diogo Nogueira lança turnê celebrando seus 20 anos de carreira - Reprodução/VICTOR CHAPETTA/BRAZILNEWS

Publicado 16/12/2025 19:56

Rio - Diogo Nogueira, 44 anos, lançou oficialmente nesta terça-feira (16), no Teatro Rival, no Centro do Rio de Janeiro, sua nova turnê em celebração aos 20 anos de carreira.

Intitulada “Infinito Samba”, a turnê tem direção de Rafael Dragaud, estreia prevista para março de 2026 e passará por 10 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

O Rio de Janeiro terá papel especial na agenda do espetáculo, recebendo duas apresentações: a abertura acontece no dia 1º de março, na Farmasi Arena, e o encerramento está marcado para 20 de junho, no Parque Madureira, ocasião que também contará com a gravação de um audiovisual. No palco, Diogo será acompanhado por sua banda e por uma grande orquestra, totalizando 35 músicos.

Em um vídeo publicado no Instagram para anunciar o projeto, o cantor celebrou o momento e refletiu sobre sua trajetória no samba. “Que dia importante! Está na vida a turnê Infinito Samba para comemorar meus 20 anos de carreira. Estou muito feliz de ter chegado a hora de dividir isso com vocês!”, escreveu na legenda.



