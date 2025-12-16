Zé Felipe ironizou supostas especulações em torno da sexualidade de Ana Castela - Reprodução/Instagram

Zé Felipe ironizou supostas especulações em torno da sexualidade de Ana Castela Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2025 23:02

Rio - Zé Felipe ironizou vídeo que a influenciadora Vivi Wanderley gravou com amigas levantando dúvidas sobre a sexualidade de algumas celebridades e que internautas entenderam como indireta para Ana Castela. Nesta terça-feira (16), o cantor publicou um clique junto da namorada e debochou da especulação.

"Ela não é sapatão, beijo", afirmou ele na legenda.

No registro, Duda Wilken comenta sobre uma famosa que, segunda ela, gosta de mulheres. "Eu tenho certeza de que (nome censurado) é sapatão", assegurou. "Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também", concordou Vivi. "A estrutura óssea dela é de sapatão", argumentou Duda.

Vivi Wanderley se manifestou após a repercussão em comunicado nas redes sociais. "Estou vindo falar de um assunto sério e lamentar que eu tenha participado de um momento com suposições inadequadas em tom de brincadeira sobre a vida de outras pessoas. Não tenho problemas em reconhecer falhas, e apesar de ser uma pessoa brincalhona, acho muito importante entender quando erramos. A partir do apontamento de vocês pude repensar tudo isso e perceber que tem brincadeiras que não são de bom-tom. Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos", finalizou.