Giovanna Ewbank faz homenagem ao filho BlessReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2025 18:56

Rio - Giovanna Ewbank, de 39 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para celebrar o aniversário de 11 anos do filho Bless, fruto do casamento com Bruno Gagliasso.

Em uma publicação no Instagram, a atriz compartilhou diversas fotos do menino em momentos ao lado da família ao longo dos anos e escreveu uma homenagem repleta de carinho ao segundo filho.

“11 anos do meu amor. 11 anos do meu doce Bless!!! Como já diz o seu nome, você é bênção nas nossas vidas, meu filho”, iniciou. Em seguida, Giovanna descreveu a personalidade do menino: “Você é a calmaria no meio do turbilhão. Um olhar profundo, que observa mais do que fala, que sente antes de agir e reagir”.

Ao longo do texto, a apresentadora exaltou as qualidades de Bless. “Nossos papos sempre vão além do esperado, porque você não é nada óbvio. Você é profundo, sensível. Com você não existe mais ou menos: ou não faz… ou faz com intensidade. Inteiro. Verdadeiro. Artista. Humano. Você pensa no próximo, se preocupa. Você é de poucos e bons. Bem poucos, na verdade. Puxou a mamãe”, escreveu.

Giovanna também não poupou elogios à beleza do filho. “E como se tudo isso já não fosse suficiente… você ainda é o menino mais lindo que eu já vi na vida. Por dentro. Por fora. Por alma”, afirmou.

Por fim, a atriz encerrou a homenagem com uma declaração de amor. “Te amo infinito, meu amor. Que a vida siga sendo gentil com você e que você nunca perca essa luz tranquila que é só sua. Estarei sempre aqui ao seu lado, meu príncipe. Mamãe te ama mais que tudo!!!”