José Luiz Datena revelou procedimento cirúrgico no coração Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2025 19:20

Rio - José Luiz Datena, de 68 anos, passou por uma cirurgia cardíaca no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para desentupir as artérias. Nesta terça-feira (16), o apresentador surgiu no Instagram Stories para comentar o procedimento e fez um agradecimento para a equipe médica.

"Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, mas eu acabo de fazer um procedimento no coração, uma cirurgia no coração, onde eu desentupi as artérias todas, eu tenho um problema sério de diabetes. Estava realmente muito grave, mas agora estou livre por um tempo. Você que tem diabetes, faça exames contínuos. Eu aconselho você a fazer isso", disse ele.

"Quero agradecer à equipe maravilhosa aqui do Sírio, desde as pessoas que fazem a faxina, às pessoas que fazem a comida, aos enfermeiros, aos médicos, e principalmente ao meu irmão, camarada, que eu amo de paixão, que é o Dr. Kalil e a senhora dele, que também é minha médica, Dra. Claudia. ADra. Márcia, Davi, meu amigo, e ao Dr. Perin, que é um cirurgião cardíaco fantástico, maravilhoso", completou Datena.

O apresentador comentou o estado clínico após a operação e aconselhou os seguidores a cuidarem da saúde. "A boa notícia para os amigos e para aquele que gostam de mim...Eu espero que seja boa parte das pessoas, ninguém é unanimidade, tem quem não gosta, mas inclusive para quem não gosta, um feliz Natal, um grande ano e que vocês tenham muita saúde. Lembrando que preservando a saúde de vocês, você preserva a saúde dos seus filhos, dos seus parentes, das suas esposas. Você tem que se manter em saúde para estar mais tempo junto deles", concluiu.