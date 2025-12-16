Mariana Maffeis de Carvalho e Ana Maria Braga - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2025 21:03

Rio - Mariana Maffeis de Carvalho, filha de Ana Maria Braga com o empresário Eduardo de Carvalho, desabafou com os seguidores na última segunda-feira (15) sobre os motivos de a mãe não aparecer nos vídeos de seu canal no YouTube.

Criadora de conteúdo, Mariana compartilha receitas e um pouco da rotina no campo ao lado do marido e dos filhos. A ausência frequente de Ana Maria nos registros, no entanto, despertou a curiosidade dos fãs, principalmente pelo fato de o pai aparecer com mais regularidade. “

O pessoal fala: ‘ah, você mostra seu pai, mas não mostra sua mãe’. Imagina a vida dela, o tempo todo sendo filmada. Hoje em dia, pelos compromissos de ambas, mal encontramos tanta oportunidade assim de nos ver; por outras razões também, mais pessoais, que não vêm ao caso e que eu nem poderia expor”, explicou.

Morando no interior de São Paulo, a influenciadora destacou que a distância geográfica e os estilos de vida distintos das duas também dificultam o convívio. “Nosso tempo é curto, ela está sempre vigiada. Quem sou eu para falar ‘mãe, vem cá para um videozinho no canal’? Eu vou ser a última pessoa a fazer isso. Se um dia acontecer, será pelo mais puro acaso ou pela vontade dela, de forma espontânea”, afirmou.

Mariana ainda ressaltou que evita a exposição da mãe nos momentos em família. “Quem sou eu para falar ‘olha aqui, sorria’? De qualquer forma, é uma exposição. Às vezes, ela está em casa, sem maquiagem, sem se produzir, e não é a maneira adequada de eu chegar lá com uma câmera”, disse.

A influenciadora também contou que nem se lembra da última vez em que tirou uma foto ao lado da apresentadora e confirmou que existem conflitos na relação entre as duas, embora busquem se respeitar.

“Há muito tempo não tenho foto com minha mãe. Nem lembro quando foi a última. Coisas acontecem nas nossas vidas, particulares e complexas. É um amor infinito, mas que encontra algumas barreiras por conta das nossas personalidades. Eu assumo a minha parte: sou uma pessoa de convicções e vontades que, às vezes, são difíceis de entender, principalmente quando decidi criar meus filhos em casa e da forma como cuido deles. Por vezes, a gente fica num lugar contra a maré”, concluiu.