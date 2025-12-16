Mariana Maffeis de Carvalho e Ana Maria Braga Reprodução/Instagram
Filha de Ana Maria Braga explica por que não aparece com a mãe
Mariana assume diferenças de personalidade e revela distância no convívio: 'Há muito tempo não tenho foto com minha mãe'
‘Infinito Samba’: Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com nova turnê
Espetáculo terá abertura e encerramento no Rio de Janeiro, com gravação de audiovisual
José Luiz Datena é submetido a cirurgia cardíaca em São Paulo
Apresentador fez operação para desentupir artérias
Giovanna Ewbank celebra o aniversário de 11 anos do filho Bless
'O menino mais lindo que eu já vi na vida': declarou a atriz em homenagem
'O melhor da vida': João Gomes se emociona ao falar da rotina com a família
Cantor usou as redes sociais para celebrar os pequenos momentos ao lado da mulher e dos filhos
Zezé Di Camargo se desculpa por fala envolvendo as filhas de Silvio Santos
'Em nenhum momento houve intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel', disse o sertanejo
