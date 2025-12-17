Zé Felipe e Ana Castela dançam diferentes gêneros de música - Reprodução / Instagram

Zé Felipe e Ana Castela dançam diferentes gêneros de música Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 09:04

Rio - Ana Castela e Zé Felipe publicaram, na noite desta terça-feira (16), um vídeo da trend "Inimigos do fim", com o casal dançando ao som de diferentes gêneros musicais. "Pode tocar o que for, não vou sair", afirma a legenda. Na postagem, eles também incluíram o texto: "Quando o DJ quer nos tirar da pista, mas somos ecléticos".

fotogaleria

A publicação recebeu muitos comentários de seguidores e admiradores dos namorados, inclusive da mãe de Zé Felipe. "Amo", comentou Poliana, sogra de Ana.

"Não era ansiedade, síndrome do pânico, ele só precisava de alguém que o entendesse", comentou uma internauta. "Achei bonitinho os shampoos dele de um ladinho e os dela no outro", apontou outra pessoa. "A energia caótica desses dois é muito parecida", admirou uma seguidora. "Foram feitos um para o outro, não tem jeito", comentou uma fã.

Vale lembrar que Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o namoro no último mês de outubro. O cantor é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento que teve com a influenciadora Virginia Fonseca, que terminou em maio deste ano.

Assista ao vídeo da trend: