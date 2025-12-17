Zé Felipe e Ana Castela dançam diferentes gêneros de música Reprodução / Instagram
Vídeo! Zé Felipe e Ana Castela entram na trend de casal 'inimigos do fim'
Publicação recebeu muitos comentários dos seguidores
Mídia internacional repercute suposto romance de Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Encontros recentes dos artistas no Brasil viraram notícia em jornais de celebridades pelo mundo
Zé Felipe debocha de influenciadora após suposta indireta para Ana Castela
Vivi Wanderley gravou vídeo com amigas supostamente questionando sexualidade da Boiadeira
Thiaguinho prestigia leilão que celebra 10 anos do 'Tardezinha'
Cantor marcou presença no evento com a mulher, Carol Peixinho
Filha de Ana Maria Braga explica por que não aparece com a mãe
Mariana assume diferenças de personalidade e revela distância no convívio: 'Há muito tempo não tenho foto com minha mãe'
‘Infinito Samba’: Diogo Nogueira celebra 20 anos de carreira com nova turnê
Espetáculo terá abertura e encerramento no Rio de Janeiro, com gravação de audiovisual
