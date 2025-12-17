Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em São Paulo nesta terça-feira (16) - Will Dias e Eduardo Martins / Brazil News

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em São Paulo nesta terça-feira (16) Will Dias e Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 17/12/2025 07:34 | Atualizado 17/12/2025 08:02

O portal "TMZ" se referiu à atriz como "Señorita". "Shawn Mendes parece ter uma nova mulher em sua vida – e ela é linda", aponta a matéria, que ainda chama Bruna de "deslumbrante". "Parece que as coisas estão indo muito bem entre eles."

Já o "FandomWire" relembrou que eles também haviam sido vistos juntos no show da Dua Lipa, em São Paulo, no último dia 15 de novembro. O veículo também destacou a trajetória de Marquezine, apontando que o maior papel da sua carreira foi no filme "Besouro Azul" (2023), da produtora americana de super-heróis DC Studios.

De acordo com o site "Inkl", estas não são as primeiras vezes deles em público, mas fãs estariam sugerindo que as novas aparições indicam um movimento "menos acidental e mais deliberado", como se eles já estivessem formando um casal.