Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em São Paulo nesta terça-feira (16) Will Dias e Eduardo Martins / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Veículos internacionais estão repercutindo os boatos de um romance entre os artistas Shawn Mendes, de 27 anos, e Bruna Marquezine, 30. Nos últimos dias, eles foram fotografados juntos no Rio, mergulhando no mar e, depois, em um restaurante da Zona Sul. Já nesta terça-feira (16), paparazzi os flagraram desembarcando em um aeroporto de São Paulo.
O portal "TMZ" se referiu à atriz como "Señorita". "Shawn Mendes parece ter uma nova mulher em sua vida – e ela é linda", aponta a matéria, que ainda chama Bruna de "deslumbrante". "Parece que as coisas estão indo muito bem entre eles."
Já o "FandomWire" relembrou que eles também haviam sido vistos juntos no show da Dua Lipa, em São Paulo, no último dia 15 de novembro. O veículo também destacou a trajetória de Marquezine, apontando que o maior papel da sua carreira foi no filme "Besouro Azul" (2023), da produtora americana de super-heróis DC Studios.
De acordo com o site "Inkl", estas não são as primeiras vezes deles em público, mas fãs estariam sugerindo que as novas aparições indicam um movimento "menos acidental e mais deliberado", como se eles já estivessem formando um casal.