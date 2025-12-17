Neguinho da Beija-Flor e Alex Escobar lamentam perda do título intercontinental pelo Flamengo - Reprodução / Instagram

Neguinho da Beija-Flor e Alex Escobar lamentam perda do título intercontinental pelo Flamengo Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 18:12

Rio - O Flamengo ficou com o vice-campeonato da Copa Intercontinental após perder para o Paris Saint-Germain na tarde desta quarta-feira (17), no Catar. A decisão terminou nos pênaltis por 2x1 e provocou diversas reações de famosos nas redes sociais.

Flamenguista declarada, MC Rebeca assistiu à partida em casa e mostrou estar desapontada: "Não quero ninguém falando comigo".

MC Poze do Rodo também lamentou a derrota: "Eu te amo mengão, eu te amo".

Neguinho da Beija-Flor exaltou a campanha do clube ao longo do ano: "No Rio não tem outro igual" e ainda agradeceu: "Obrigada Mengão. Nós somos gigantes".

Alex Escobar destacou a performance do time na final: "Grande jogo do Flamengo, igual para igual contra o PSG. Demorou a entrar no jogo no primeiro tempo, mas teve chances de matar o jogo. Tudo podia acontecer; o jogo estava para os dois lados. Antes, todos diziam que seria difícil contra o PSG, campeão de tudo. Movimento que começou na Copa do Mundo de Clubes: times brasileiros fazendo grandes jogos contra gigantes europeus. PSG chato, toquinho, mala. Nos pênaltis, Flamengo não se deu bem desta vez. Parabéns ao Flamengo por um ano incrível, que dá orgulho ao futebol brasileiro. Deu jogo, ao contrário de muitas finais de Intercontinental recentes. Sensação de que em breve o Flamengo vai beliscar o Intercontinental ou a próxima Copa do Mundo de Clubes. Trabalho feito para isso".