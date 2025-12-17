Maurício Kubrusly tem 80 anosReprodução / Instagram
Jornalista Maurício Kubrusly recebe alta após sofrer acidente doméstico
Novidade foi anunciada pela mulher do repórter, em vídeo publicado nas redes sociais de hospital na Bahia
Selton Mello recebe carinho do irmão na pré-estreia de 'Anaconda'
Produção marca estreia do artista em produções de Hollywood
Caetano Veloso reage à votação do PL da Dosimetria no Senado: 'Inaceitável'
Cantor voltou a criticar e se posicionar contra o projeto de lei
Ex-Fazenda Carol Lekker confirma término de noivado: 'Preciso viver'
Miss bumbum marcou presença em dinâmica com eliminados de 'A Fazenda 17'
Poliana Rocha aconselha internauta sobre deixar o filho 'seguir a vida'
Influenciadora mencionou Zé Felipe em resposta na caixinha de perguntas do Instagram
Famosos lamentam derrota do Flamengo na final da Copa Intercontinental
Neguinho da Beija-Flor, Alex Escobar e MC Poze do Rodo se manifestam
Camila Queiroz fala sobre nascimento da primeira filha, Clara
'Um dos momentos mais especiais de nossas vidas', afirmou a atriz
