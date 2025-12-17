Maurício Kubrusly tem 80 anos - Reprodução / Instagram

Maurício Kubrusly tem 80 anosReprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 14:40

O jornalista Maurício Kubrusly, de 80 anos, recebeu alta após sofrer uma queda em casa e ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, sul da Bahia.

Em vídeo publicado nas redes sociais da unidade hospitalar nesta quarta-feira (17), a mulher do repórter, a arquiteta Ana Beatriz Goulart, agradeceu à equipe do local pelos cuidados com o seu marido.

O comunicador foi transferido para a UTI no último domingo (14) e passou por um procedimento para drenagem de um hematoma causado pelo acidente doméstico.

Trajetória

Com uma trajetória consolidada no jornalismo, Kubrusly ingressou na TV Globo na década de 1980, após passagens por jornais impressos e rádio. No programa "Fantástico", ganhou projeção nacional com o quadro "Me Leva, Brasil", no qual retratava o cotidiano de brasileiros que viviam longe dos grandes centros urbanos.

Durante os 16 anos em que o quadro permaneceu no ar, o jornalista visitou mais de 150 cidades Em dezembro de 2024, sua carreira foi tema do documentário "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí”, lançado na plataforma Globoplay.

Natural do Rio de Janeiro, Kubrusly vive no sul da Bahia desde 2018, quando recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal. Ele mora em uma comunidade à beira-mar com Ana Beatriz.

O repórter também enfrentou problemas cardíacos no passado. Após sofrer um infarto, precisou colocar dois stents no coração.