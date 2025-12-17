Camila Queiroz fez relato sobre nascimento da primeira filha - Reprodução/Instagram

Camila Queiroz fez relato sobre nascimento da primeira filha Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2025 17:41

Rio - Camila Queiroz usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para agradecer as mensagens que recebeu dos fãs após a chegada de Clara, primeira filha com Klebber Toledo. A bebê veio ao mundo no dia 12 de dezembro.

fotogaleria

"Estamos vivendo um dos momentos mais especiais de nossas vidas. Ainda não conseguimos responder as mensagens que recebemos, pois nossa atenção está totalmente voltada a nossa Clara. Também não poderíamos deixar de agradecer por todo o carinho, amor e mensagens tão especiais que temos recebido. Do fundo dos nosso corações, muito obrigado. Com carinho, família Queiroz Toledo", escreveu nos Stories.