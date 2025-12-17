Camila Queiroz fez relato sobre nascimento da primeira filha Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Camila Queiroz usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para agradecer as mensagens que recebeu dos fãs após a chegada de Clara, primeira filha com Klebber Toledo. A bebê veio ao mundo no dia 12 de dezembro. 
fotogaleria
Primeira filha de Klebber Toledo e Camila Queiroz nasceu em 12 de dezembro - Reprodução/Instagram
Camila Queiroz agradeceu mensagens de carinho após nascimento da filha - Reprodução/Instagram
Camila Queiroz fez relato sobre nascimento da primeira filha - Reprodução/Instagram
Klebber Toledo e Camila Queiroz são pais de Clara - Reprodução/Instagram
"Estamos vivendo um dos momentos mais especiais de nossas vidas. Ainda não conseguimos responder as mensagens que recebemos, pois nossa atenção está totalmente voltada a nossa Clara. Também não poderíamos deixar de agradecer por todo o carinho, amor e mensagens tão especiais que temos recebido. Do fundo dos nosso corações, muito obrigado. Com carinho, família Queiroz Toledo", escreveu nos Stories. 
Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram em 2016 nos bastidores da novela "Etâ Mundo Bom!", na qual viveram Romeu e Mafalda. Os dois oficializaram a união dois anos depois. Aos 5 meses de gestação, a atriz revelou que esperava a primeira filha.