Dalton Mello e Selton Mello deram abraço na pré-estreia de ’Anaconda’ - Victor Chapetta/Brazil News

Dalton Mello e Selton Mello deram abraço na pré-estreia de ’Anaconda’Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 17/12/2025 22:56

Rio - Danton Mello compareceu à pré-estreia do filme "Anaconda" na noite desta quarta-feira (17) no Cine Odeon, Zona Central do Rio. O ator prestigiou o irmão, Selton Mello, que integra o elenco da produção com estreia mundial prevista para 25 de dezembro.

fotogaleria

Os dois posaram para os cliques dos fotógrafos e trocaram abraços no tapete vermelho do evento. Vale lembrar que o longa-metragem marca a estreia de Selton em Hollywood. Neste ano, o artista viveu o sucesso com "Ainda Estou Aqui", produção brasileira vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Em "Anaconda", os amigos Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) desejam refazer o filme favorito deles, Anaconda. Com isso, vão até a Amazônia para começar a garvar. Lá, no entanto, eles se surpreendem com uma anaconda gigante, que os coloca em risco.