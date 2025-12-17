Liniker - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 15:05

Rio - Liniker anunciou nesta quarta-feira (17) a turnê “Bye Bye Caju”, que marca a despedida do álbum Caju. O anúncio aconteceu durante uma live e confirma uma série de shows em grandes estádios pelo Brasil ao longo de 2026. Será a primeira vez que a artista se apresenta sozinha para públicos desse porte.



As datas já confirmadas passam por quatro cidades. Em São Paulo, o show acontece no Allianz Parque, no dia 11 de julho. No Rio de Janeiro, a apresentação ocorre na Farmasi Arena, em 22 de agosto. Belém recebe a turnê no Espaço Náutico, em 19 de setembro, e Salvador fecha a agenda no dia 7 de novembro.



A pré-venda de ingressos abre no site da Eventim no dia 18, enquanto a venda geral começa no dia 22.



O álbum Caju teve forte repercussão desde o lançamento. O disco venceu três prêmios no Grammy Latino: Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, além de Melhor Interpretação Urbana e Melhor Canção em Língua Portuguesa, ambos por “Veludo Marrom”. No Spotify, o trabalho ultrapassa 300 milhões de ouvintes.



Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (17), Liniker reforçou que a turnê encerra o ciclo do disco, que também recebeu reconhecimento da crítica. Caju foi eleito o melhor disco nacional de 2024 pela Rolling Stone Brasil. A fase anterior da turnê contou com três shows esgotados na estreia em São Paulo, no Espaço Unimed.