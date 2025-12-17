Anitta na Suíça - Reprodução / X

Publicado 17/12/2025 10:17

Rio - A cantora Anitta publicou uma foto nesta terça-feira (16) gerando comentários de internautas que repararam em mudanças no rosto dela. Logo, a imagem viralizou, com fãs brincando que "não reconhecem mais" a artista de 32 anos.

"A gente nem acostumou com o rosto depois da mudança e ela já debutou um novo", escreveu uma seguidora no X (antigo Twitter). "Amei o rosto dessa semana", brincou uma mulher. "Já nem lembro mais como era a Anitta", acrescentou mais uma. "Aquela adolescente popular do ensino médio", comparou outra pessoa.

"Maluco, eu não consigo mais reconhecer a Anitta? Vocês não acham isso uma loucura? Se alguém me perguntasse, eu diria que essa jovem acabou de sair da faculdade", comentou um fã surpreso com a mudança. "Acabei de ver um tweet que dizia que a Anitta trocou de rosto para o filho do MC Daniel não reconhecer ela como madrinha", especulou uma seguidora.

Há cerca de um mês, há suspeitas de que a cantora tenha feito novos procedimentos estéticos em seu rosto. Ela já fez rinoplastia, enxertos, preenchimento labial e outras intervenções.

Anitta está viajando pela Suíça com amigos próximos, como Gabriela Prioli e Lexa, curtindo a neve e postando registros nas redes sociais.