Elenco de 'Três Graças' se reúne em confraternização de fim de ano no Rio
Sophie Charlotte, Dira Paes, Xamã, Gabriela Loran, Alanis Guillen, Gabriela Medvedovsky, Marcos Palmeira e mais atores estiveram presentes
Rio - O elenco da novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, se reuniu em uma confraternização de fim num restaurante em Curicica, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta terça-feira (16). Intérprete da protagonista Gerluce, Sophie Charlotte esteve presente.
Também marcaram presença os atores Dira Paes, Alana Cabral, Xamã, Gabriela Loran, Alanis Guillen, Gabriela Medvedovsky, Rejane Faria, Marcos Palmeira, Lucas Righi, Rodrígo Garcia, Juliano Cazarré, Guthierry Sotero e Andréia Horta, que foi acompanhada do marido, Ravel Andrade.
Através das redes sociais, o elenco compartilhou registros se divertindo juntinho. Eles aproveitaram a festa, que teve direito a bebidinhas, música ao vivo e mais.
