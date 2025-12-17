Roberto Carlos em show no Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 11:52

Rio - Roberto Carlos, de 84 anos, fez o primeiro show após sofrer um acidente com o seu Cadillac no último domingo. O cantor se apresentou na Brava Arena Jockey, Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (16), e não comentou sobre o susto.

O Rei emocionou a plateia ao cantar os sucessos da carreira, como as canções "Emoções", "É Preciso Saber Viver" e "Como É Grande o Meu Amor Por Você". Nesta quarta-feira (17), Roberto Carlos fará outra apresentação no mesmo lugar.

O artista aproveitou o show na Cidade Maravilhosa para confirmar a sua participação no Caxias Festival, que acontecerá em Duque de Caxias entre os dias 26 e 28 de dezembro.

O carro que o Rei dirigia perdeu os freios durante a gravação do clipe sobre o especial de fim de ano da TV Globo. O cantor estava em uma subida íngreme e a falha mecânica fez o veículo descer de ré, batendo em outros três carros e em uma árvore.

Roberto Carlos foi levado ao hospital por segurança, mas não teve ferimentos graves, sendo liberado logo após ser examinado.

Quando ocorreu o incidente, a equipe do artista tranquilizou os fãs pelas redes sociais. "Gostaríamos de informar que, durante as gravações do especial de fim de ano da TV Globo, Roberto Carlos se envolveu em um pequeno acidente de carro. Ele foi atendido no hospital de Gramado e liberado logo depois, sem maiores problemas. Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem".

