Gracyanne Barbosa mostra resultado da harmonização no bumbumReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/12/2025 12:26

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, mostrou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (16), o resultado do procedimento estético que fez no bumbum. A musa fitness - que passou por harmonização glútea - contou que estava satisfeita com o resultado, apesar de não ser o definitivo.

"Nem é o resultado final e eu já amei. A flacidez que me incomodava já está bem melhor", escreveu Gra, na legenda do post, ao compartilhar clique em que posou ao lado do médico, Fúvio Luca.

Além do procedimento, a ex-BBB praticou exercício físico para deixar o bumbum durinho. "Ainda com pouca flexão no joelho (bem pouca), então fazendo mais flexão de quadril. O foco aí é o glúteo".

Vale lembrar que a musa fitness está pegando leve nos exercícios desde que rompeu o tendão durante uma performance no "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, em setembro.

Devido o acidente, a influenciadora não pôde continuar na competição, mas está confirmada na edição 2026. Quem levou a melhor na deste ano foi Silvero Pereira, ao lado da parceira, Thaís Sousa.

A influenciadora precisou passar por cirurgia no joelho. Desde então, costuma compartilhar nas redes desabafos e evoluções do estado de saúde.