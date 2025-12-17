Rafinha Bastos e Zezé di Camargo - Reprodução / Instagram

Rafinha Bastos e Zezé di Camargo

O humorista Rafinha Bastos detonou Zezé di Camargo e o chamou de "cantor miniatura", em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (17). O comediante ironizou a polêmica envolvendo o artista, que pediu ao SBT para não transmitir seu especial de Natal , após a emissora promover um evento com a presença de autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O Zezé di Camargo falou que não quer que o canal exiba o Especial de Natal do Zezé, porque o Natal é do Zezé, mas o presente é nosso: não ouvir a voz dele", provocou Rafinha. Em seguida, ele destacou controvérsias envolvendo o músico.

"Zezé di Camargo não aceita qualquer vínculo com o Lula, porque Zezé de Camargo é conservador. É defensor da família brasileira. Repito: Zezé de Camargo que, segundo a imprensa, tretou com o irmão, traiu a ex-mulher e brigou com os filhos, é defensor da família brasileira", disparou.

Em seguida, o humorista afirmou que emissoras de TV são concessões públicas, e por isso, "dependem do Governo para existir", e concluiu com mais um ataque ao cantor. "Desculpa, Zezé, você tá perdendo o seu tempo, irmão. Volta a fazer o que você sabe. Volta a cantar", disse, no momento em que o vídeo corta para o artista cantando. A imagem, então, volta ao comediante, que diz: "Retiro o que eu disse".

