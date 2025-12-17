SBT exibirá episódio inédito de ’Chaves’ no lugar do especial de Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 08:40

Rio - O SBT anunciou, nesta terça-feira (16), que exibirá um episódio inédito - nunca transmitido na TV aberta - do seriado "Chaves" no lugar do especial de Natal de Zezé Di Camargo, nesta quarta (17), depois do "Programa do Ratinho".

"Você pediu e o SBT atendeu. Quarta, após o 'Ratinho', a vila já está enfeitada. E o clima natalino está no ar. Um episódio nunca exibido na TV aberta, para te presentear neste Natal", disse a chamada do seriado.

Na imagens aparecem um dos personagens mais queridos pelo público brasileiro, Chaves (Roberto Gómez Bolaños), Seu Madruga (Ramón Valdés), Chiquinha (María Antonieta de las Nieves), Dona Florinda (Florinda Meza) e Quico (Carlos Villagrán) organizando a icônica vila em que moram para a festança.

Vocês pediram então tá aí!! Amanhã tem episódio inédito na tv aberta do Brasil de Chaves Especial de Natal!!! Esperamos vocês, será logo após o @sbtprogramadoratinho #Sbt #ElChavo #Chaves #Chavo pic.twitter.com/6dzF8LE3m0 — Jefferson Candido (@JeffersonCandid) December 17, 2025

Entenda

A emissora tomou a atitude após o próprio sertanejo pedir que o seu especial não fosse exibido, em um vídeo publicado nas redes sociais na madrugada da segunda-feira (15). Sem citar diretamente o Chefe do Executivo, o cantor falou sobre as "filhas de Silvio Santos mudando totalmente a forma de pensar", inclusive do pai, que morreu em agosto de 2024.

O artista, ainda, causou polêmica ao dizer que estavam "prostituindo" a emissora. "A maneira que vocês pensam, para mim não condiz com grande parte do povo brasileiro e não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tirem o meu especial de Natal do ar, especial 'É Amor'. Não precisa ir ao ar", falou ele, na ocasião.

Mais tarde do mesmo dia, o SBT anunciou que não exibiria o especial de Natal do cantor . "A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial 'Natal é Amor com Zezé Di Camargo', programado para a próxima quarta-feira, às 23h", disse a nota.