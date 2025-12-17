Rio - O SBT anunciou, nesta terça-feira (16), que exibirá um episódio inédito - nunca transmitido na TV aberta - do seriado "Chaves" no lugar do especial de Natal de Zezé Di Camargo, nesta quarta (17), depois do "Programa do Ratinho".
"Você pediu e o SBT atendeu. Quarta, após o 'Ratinho', a vila já está enfeitada. E o clima natalino está no ar. Um episódio nunca exibido na TV aberta, para te presentear neste Natal", disse a chamada do seriado.
Na imagens aparecem um dos personagens mais queridos pelo público brasileiro, Chaves (Roberto Gómez Bolaños), Seu Madruga (Ramón Valdés), Chiquinha (María Antonieta de las Nieves), Dona Florinda (Florinda Meza) e Quico (Carlos Villagrán) organizando a icônica vila em que moram para a festança.
A emissora tomou a atitude após o próprio sertanejo pedir que o seu especial não fosse exibido, em um vídeo publicado nas redes sociais na madrugada da segunda-feira (15). Sem citar diretamente o Chefe do Executivo, o cantor falou sobre as "filhas de Silvio Santos mudando totalmente a forma de pensar", inclusive do pai, que morreu em agosto de 2024.
O artista, ainda, causou polêmica ao dizer que estavam "prostituindo" a emissora. "A maneira que vocês pensam, para mim não condiz com grande parte do povo brasileiro e não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tirem o meu especial de Natal do ar, especial 'É Amor'. Não precisa ir ao ar", falou ele, na ocasião.
Nesta terça (16), o cantor publicou uma "carta aberta" se retratando. "Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", afirmou em nota.
