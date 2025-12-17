Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso são os finalistas de ’A Fazenda 17’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 17/12/2025 07:44

Rio - Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso são os grandes finalistas de "A Fazenda 17", da Record. Os peões conquistaram o Top 4 após a eliminação de Luiz Otavio Mesquita e Walério Araújo, nesta terça-feira (16). O atleta e o estilista deixaram o reality ao receberem, respectivamente, apenas 2,55% e 2,28% dos votos.

A dentista e o publicitário foram os primeiros a serem salvos. Logo em seguida, foi a vez da atriz retornar para a sede. A disputa ficou entre os três peões. Adriane Galisteu, então, anunciou que Dudu também era finalista da edição 17 do programa.

"Mesquita e Walério, o coração aperta. Mas eu preciso agradecer do fundo do meu coração a participação de vocês. Vocês brilharam, vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu aqui fora. [...] Mas vocês participaram de uma 'Fazenda' icônica. E vocês podem levar isso de cabeça erguida", disse a apresentadora.

Nesta quarta-feira (17), acontece a última festa da edição, reunindo os demais peões que passaram pelo reality. Já na quinta (18) será o dia da grande final, em que um dos participantes levará o tão sonhado prêmio de R$ 2 milhões.