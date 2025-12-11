Carol Lekker tem embate com Duda Wendling - Reprodução de vídeo / Record

Carol Lekker tem embate com Duda Wendling Reprodução de vídeo / Record

Publicado 11/12/2025 07:39 | Atualizado 11/12/2025 10:06

Rio - Carol Lekker foi expulsa de "A Fazenda 17", da Record, depois de um embate com Duda Wendling, na madrugada desta quinta-feira (11). A produção do reality informou que a ex-Miss Bumbum infringiu uma regra do jogo e por isso deixou a disputa pelo prêmio milionário.

O comunicado foi lido pela fazendeira da semana, Saory Cardoso. "Atenção, peões. A participante Carol infrigiu uma das regra do jogo fo programa ao vivo. Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo.", leu Saory Cardoso. "Arrume as coisas dela e deixem no closet imediatamente", completou.

A participante Carol Lekker infringiu uma das regras do jogo durante o programa desta quarta (10). Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo. #AFazenda pic.twitter.com/MQceGeWPXc — A Fazenda (@afazendarecord) December 11, 2025

Amiga de Carol, Kathy Maravilha lamentou a expulsão: "Eu falo, vocês acham que eu falo demais... Se não tivesse feito essa po***, não tinha acontecido isso". A dentista reagiu: "Dá seu show, Kathy". "Vocês dois (Luiz Otávio Mesquita e Duda) são podres. Eles conseguiram o que queriam", resmungou Saory.

Entenda a briga

Carol se aborreceu depois de Duda pegar uma maquete que ela havia feito. A peoa, então, abraçou Duda pelas costas, e foi alertada por Adriane Galisteu durante o programa ao vivo. "Carol, o que é isso?", questionou. "Ela não tem respeito, ela mexeu em uma coisa que eu passei a tarde inteira fazendo", respondeu Carol, que ressaltou: "Não é agressão, ela meteu a mão, e eu tirei da mão dela".

"O jogo tem regras. Não é porque está acabando que as regras estão acabando. Respeitem as regras e se respeitem", disparou Galisteu. Mesmo assim, Carol foi até o quarto e jogou os objetos pessoais de Duda no chão. "Quer show? Vou te mostrar o que é show. Não era isso que você queria? Eu não estou nem aí. Não era isso que você queria? Mete a mão de novo para você ver, se faz de louca para você ver", berrou Carol.



"Está desesperada, otária. Só sabe sentar em macho", insistiu a modelo. "Faz seu show", debochou Duda. Uma pessoa da produção entrou no cômodo para acalmar os ânimos das peoas. "Não aguento mais", berrou Carol.

Veja: