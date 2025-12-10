Juquinha e Lorena deram o primeiro beijo na novela ’Três Graças’ - Reprodução de Vídeo

Publicado 10/12/2025 21:51

Rio - O primeiro beijo entre Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) foi exibido no capítulo desta quarta-feira (10) em "Três Graças", trama da 21h da TV Globo escrita por Aguinaldo Silva. A hashtag "Selinho Loquinha", junção dos nomes das personagens, virou o assunto mais comentado do X, antigo Twitter.

O momento romântico aconteceu quando a filha de Ferette (Murilo Benício) foi deixada em casa após encontro em um bar. Dentro do carro, a estagiária de Paulinho (Romulo Estrela) tomou a iniciativa de beijar a jovem. O que elas não sabem é que o pai de Lorena viu as duas no veículo.

"A Juquinha pedindo perdão por ter tomado a iniciativa e a Lorena falando que ela podia ter feito antes. Eu tô em êxtase", comemorou uma internauta. "Lorena e Juquinha se beijaram, como é delicioso ser noveleira", vibrou outra. "A Juquinha intercalando o olhar entre a boca e os olhos da Lorena, ela correspondendo o beijo e as duas sorrindo depois… Absolutamente cinema", descreveu uma terceira.