Juquinha e Lorena deram o primeiro beijo na novela ’Três Graças’Reprodução de Vídeo
SOCORROOO VEIO AÍ O PRIMEIRO BEIJO DE LOQUINHA!!!!! #TrêsGraças— TV Globo (@tvglobo) December 11, 2025
SELINHO LOQUINHA pic.twitter.com/wg1nlpRPEQ
Agora você pode ler esta notícia off-line
Juquinha e Lorena deram o primeiro beijo na novela ’Três Graças’Reprodução de Vídeo
SOCORROOO VEIO AÍ O PRIMEIRO BEIJO DE LOQUINHA!!!!! #TrêsGraças— TV Globo (@tvglobo) December 11, 2025
SELINHO LOQUINHA pic.twitter.com/wg1nlpRPEQ
Primeiro beijo de Lorena e Juquinha em 'Três Graças' encanta internautas
Casal formado pelas atrizes Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky conquistou torcida do público
'A Fazenda 17': Novo fazendeiro não poderá indicar peão para roça
Dono do chapéu também não estará imune
A Fazenda 17: Duda Wendling diz que Saory foi amante de Neymar e Gabigol
Peoas brigaram e trocaram acusações
A Fazenda 17: Toninho Tornado, Luiz Mesquita, Duda Wendling e Saory Cardoso estão na roça
Um dos peões pode se livrar da berlinda caso vença a prova do fazendeiro
Ticiane Pinheiro encerra contrato com a Record após 20 anos na emissora
Apresentadora esteve em novelas, realities e programas de entretenimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.