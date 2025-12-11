'Três Graças': Joélly (Alana Cabral) conhece Jorginho (Juliano Cazarré) como seu pai - TV Globo/ Estevam Avellar

'Três Graças': Joélly (Alana Cabral) conhece Jorginho (Juliano Cazarré) como seu paiTV Globo/ Estevam Avellar

Publicado 11/12/2025 09:44

Rio - Em uma das cenas mais aguardadas da novela "Três Graças", da TV Globo, Joélly (Alana Cabral) conhece o pai, Jorginho (Juliano Cazarré), no capítulo desta quinta-feira (11). Após implorar há anos para a mãe, Gerluce (Sophie Charlotte), revelar quem é o seu genitor, a adolescente finalmente descobre o segredo.

Ela já desconfiava que o homem que está vivendo na igreja pudesse ser justamente seu pai, e até chegou a confrontá-lo, mas o ex-presidiário disse que apenas Gerluce poderia confirmar. Sabendo que a situação já chegou ao limite, a cuidadora leva Joélly até a igreja, sem dizer o motivo. Assustada, a jovem percebe tudo ao se deparar com o ex-traficante da Chacrinha.



Jorginho fica emocionado ao ver a filha e agradece a Gerluce pelo reencontro. Ela, no entanto, corta qualquer clima de reconciliação e diz que não o perdoou, mas está lhe dando uma chance. Sozinhos, pai e filha têm um diálogo repleto de revelações. Sem meias palavras, ele conta todos os erros cometidos contra Gerluce no passado, o motivo que levou a cuidadora a esconder sua identidade por tantos anos e ainda fala sobre a doença grave que o sentenciou à morte.



Imediatamente ela entende o motivo da mãe e da avó, Lígia (Dira Paes), esconderem a verdade. A jovem se afasta, mostrando não querer contato com o pai. O encontro termina com a decepção de Joélly e a frustração de Jorginho, mas ele não irá desistir de se aproximar da filha.