'Três Graças': Joélly (Alana Cabral) conhece Jorginho (Juliano Cazarré) como seu paiTV Globo/ Estevam Avellar
Jorginho fica emocionado ao ver a filha e agradece a Gerluce pelo reencontro. Ela, no entanto, corta qualquer clima de reconciliação e diz que não o perdoou, mas está lhe dando uma chance. Sozinhos, pai e filha têm um diálogo repleto de revelações. Sem meias palavras, ele conta todos os erros cometidos contra Gerluce no passado, o motivo que levou a cuidadora a esconder sua identidade por tantos anos e ainda fala sobre a doença grave que o sentenciou à morte.
Imediatamente ela entende o motivo da mãe e da avó, Lígia (Dira Paes), esconderem a verdade. A jovem se afasta, mostrando não querer contato com o pai. O encontro termina com a decepção de Joélly e a frustração de Jorginho, mas ele não irá desistir de se aproximar da filha.
