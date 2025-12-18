Matéria Salva!

Fafá de Belém, Daniela Mercury e mais famosas prestigiam WME Awards em São Paulo
Celebridades

Fafá de Belém, Daniela Mercury e mais famosas prestigiam WME Awards em São Paulo

Premiação, que celebra empoderamento e representatividade feminina, homenageou Preta Gil

Fafá de Belém solta a voz em premiação
Daniela Mercury se apresenta no WME Awards 2025
Fafá de Belém
Daniela Mercury
Joelma
Gaby Amarantos
Joelma e Gaby Amarantos posam juntinhas
Gaby Amarantos faz show no WME Awards
Zaynara, Joelma e Gaby Amarantos
Zaynara
Jude Paulla e Malu Barbosa homenageiam Preta Gil no WME Awards
Jude Paulla e Malu Barbosa se emocionam durante homenagem à Preta Gil em prêmio
Teresa Cristina
Paula Lima
Karol Conká
MC Rebecca
Maria Beraldo e Julia Anquier
AJuliaCosta vence categoria \'Múúsica Alternativa\' no WME Awards
Vivi Wanderley vence categoria \'Videoclipe\' no WME Awards 2025
Astrid Fontenelle
Fernanda Paes Leme
Fernanda Paes Leme apresenta categoria no WME Awards
Karol Conká, Bela Gil e Teresa Cristina
Integrantes da banda Fat Family, Simone, Katia e Suzete
Rio - Várias famosas prestigiaram a 9ª edição do WME Awards - que celebra histórias de empoderamento e representatividade feminina - no BTG Pactual Hall, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (17). A premiação contou com shows estrelados, como da Fafá de Belém, Joelma, Gaby Amarantos, Daniela Mercury e mais.
A grande homenageada da noite foi Preta Gil, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer no intestino que enfrentava desde 2023. Grandes amigas da cantora, Malu Barbosa e Jude Paulla subiram ao palco e abriram o coração, se emocionando.
"Hoje estou aqui em paz, porque fui uma boa amiga. Homenageei em vida, cantei e a celebrei em vida. Disse 'eu te amo' em vida e a aconselhei em vida. Fui fiel, leal, e, apesar da dor e tristeza, tenho paz. Porque eu sei que ela foi recebida por todos os deuses com todo o amor, onde ela está, tenho certeza que junto com seus ancestrais, está em paz. E ela está sorrindo, bonita e recebendo todo o amor do mundo", falou a DJ no palco, em trecho compartilhado nos stories do Instagram.
O evento foi prestigiado por mais personalidades, como Bela Gil, Paula Lima, Fernanda Paes Leme, Lan Lanh, Teresa Cristina, Ebony, Karol Conká, Raquel Virgínia, Vivi Wanderley, Zaynara, MC Rebecca, AJuliaCosta, Astrid Fontenelle, Julia Anquier e a mulher, Maria Beraldo. As irmãs e integrantes da banda Fat Family, Simone, Katia e Suzete, também fizeram parte da celebração.
Confira lista completa de vencedoras:
- Diretora de videoclipe

Pamela Martins (vencedora)

Letícia Ribeiro

Aline Lata

Gabriela Grafolin

Belinha Lopes
- Compositora

Mc Tha

Bia Marques

Stefanie

Tállia

Liniker (vencedora)
- Instrumentista

Ana Karina Sebastião (vencedora)

Alana Alberg

Victória dos Santos

Beatriz sena

Lívia Mattos
- Empreendedora

Mara Natacci

Silvia Colmenero

Paula Lavigne (vencedora)

Karla Martins
Raquel Virgínia
- Jornalista Musical

Isadora Almeida

Sylvia Sussekind

Carol Prado

Semayat Oliveira (vencedora)

Bia Aparecida
- Radialista

Juliana Molino

Val Becker

Nat/esquema

Tatiana Ribeiro

Patricia Liberato (vencedora)
- Profissional do Ano

Silvia Stocker (vencedora)

Luciana Paulino

Ede Cury

Carol Pascoal

Mariana Abreu
- Produtora Musical

Curol

Luiza Brina

Alejandra Luciani

Maria Beraldo

Jadsa (vencedora)
- Cantora

Luedji Luna (vencedora)

Ana Castela

Rachel Reis

Gaby Amarantos

Simone Mendes
- DJ

DJ Méury (vencedora)

Curol

Afreekassia

Samhara

Paulete Lindacelva
- Revelação

Rayane e Rafaela

Fiorella

Ebony (vencedora)

Marília Tavares

Joyce Alane
- Show

Duquesa

Liniker

Lauana Prado

Joelma (vencedora)

Viviane Batidão
- Música Mainstream

"Pé na Rua" - Mari Fernandez

"Numa Ilha" - Marina Sena

"Olha Onde Eu Tô" - Ana Castela

"Energia de Gostosa" - Ivete Sangalo

"Saudade Proibida" - Simone Mendes (vencedora)
- Música Alternativa

"Dharma" - AJuliaCosta (vencedora)

"Deus" - Urias e Criolo

"Sol na Pele" - Jadsa

"Despacha" - Melly

"Desconforto" - Stefanie
- Videoclipe

Pepita, Diego Martins - "Receita"

Vivi - "Banquete" (vencedora)

Carol Biazin - "Dilemas da Vida Moderna"

Gaby Amarantos - "Rock Doido"

Iza - "Como Posso Amar Assim"
- Música Latam

"Si Antes Te Hubiera Conocido" - KAROL G

"Cancionera" - Natalia Lafourcade

"Soltera" - Shakira

"Bunda" - Emília, Luísa Sonza (vencedora)

"Perfectas" – Emília
- Álbum

"Coisas Naturais" - Marina Sena

"Rock Doido" - Gaby Amarantos (vencedora)

"Six" - Duquesa

"Um Mar Pra Cada Um" - Luedji Luna

"Pagode da Mart'nália" - Mart'nália
