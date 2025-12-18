Publicidade
Fafá de Belém, Daniela Mercury e mais famosas prestigiam WME Awards em São Paulo
Premiação, que celebra empoderamento e representatividade feminina, homenageou Preta Gil
Rio - Várias famosas prestigiaram a 9ª edição do WME Awards - que celebra histórias de empoderamento e representatividade feminina - no BTG Pactual Hall, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (17). A premiação contou com shows estrelados, como da Fafá de Belém, Joelma, Gaby Amarantos, Daniela Mercury e mais.
A grande homenageada da noite foi Preta Gil, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer no intestino que enfrentava desde 2023. Grandes amigas da cantora, Malu Barbosa e Jude Paulla subiram ao palco e abriram o coração, se emocionando.
"Hoje estou aqui em paz, porque fui uma boa amiga. Homenageei em vida, cantei e a celebrei em vida. Disse 'eu te amo' em vida e a aconselhei em vida. Fui fiel, leal, e, apesar da dor e tristeza, tenho paz. Porque eu sei que ela foi recebida por todos os deuses com todo o amor, onde ela está, tenho certeza que junto com seus ancestrais, está em paz. E ela está sorrindo, bonita e recebendo todo o amor do mundo", falou a DJ no palco, em trecho compartilhado nos stories do Instagram.
O evento foi prestigiado por mais personalidades, como Bela Gil, Paula Lima, Fernanda Paes Leme, Lan Lanh, Teresa Cristina, Ebony, Karol Conká, Raquel Virgínia, Vivi Wanderley, Zaynara, MC Rebecca, AJuliaCosta, Astrid Fontenelle, Julia Anquier e a mulher, Maria Beraldo. As irmãs e integrantes da banda Fat Family, Simone, Katia e Suzete, também fizeram parte da celebração.
Confira lista completa de vencedoras:
- Diretora de videoclipe
Pamela Martins (vencedora)
Letícia Ribeiro
Aline Lata
Gabriela Grafolin
Belinha Lopes
- Compositora
Mc Tha
Bia Marques
Stefanie
Tállia
Liniker (vencedora)
- Instrumentista
Ana Karina Sebastião (vencedora)
Alana Alberg
Victória dos Santos
Beatriz sena
Lívia Mattos
- Empreendedora
Mara Natacci
Silvia Colmenero
Paula Lavigne (vencedora)
Karla Martins
- Jornalista Musical
Isadora Almeida
Sylvia Sussekind
Carol Prado
Semayat Oliveira (vencedora)
Bia Aparecida
- Radialista
Juliana Molino
Val Becker
Nat/esquema
Tatiana Ribeiro
Patricia Liberato (vencedora)
- Profissional do Ano
Silvia Stocker (vencedora)
Luciana Paulino
Ede Cury
Carol Pascoal
Mariana Abreu
- Produtora Musical
Curol
Luiza Brina
Alejandra Luciani
Maria Beraldo
Jadsa (vencedora)
- Cantora
Luedji Luna (vencedora)
Ana Castela
Rachel Reis
Gaby Amarantos
Simone Mendes
- DJ
DJ Méury (vencedora)
Curol
Afreekassia
Samhara
Paulete Lindacelva
- Revelação
Rayane e Rafaela
Fiorella
Ebony (vencedora)
Marília Tavares
Joyce Alane
- Show
Duquesa
Liniker
Lauana Prado
Joelma (vencedora)
Viviane Batidão
- Música Mainstream
"Pé na Rua" - Mari Fernandez
"Numa Ilha" - Marina Sena
"Olha Onde Eu Tô" - Ana Castela
"Energia de Gostosa" - Ivete Sangalo
"Saudade Proibida" - Simone Mendes (vencedora)
- Música Alternativa
"Dharma" - AJuliaCosta (vencedora)
"Deus" - Urias e Criolo
"Sol na Pele" - Jadsa
"Despacha" - Melly
"Desconforto" - Stefanie
- Videoclipe
Pepita, Diego Martins - "Receita"
Vivi - "Banquete" (vencedora)
Carol Biazin - "Dilemas da Vida Moderna"
Gaby Amarantos - "Rock Doido"
Iza - "Como Posso Amar Assim"
- Música Latam
"Si Antes Te Hubiera Conocido" - KAROL G
"Cancionera" - Natalia Lafourcade
"Soltera" - Shakira
"Bunda" - Emília, Luísa Sonza (vencedora)
"Perfectas" – Emília
- Álbum
"Coisas Naturais" - Marina Sena
"Rock Doido" - Gaby Amarantos (vencedora)
"Six" - Duquesa
"Um Mar Pra Cada Um" - Luedji Luna
"Pagode da Mart'nália" - Mart'nália
