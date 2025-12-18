Fafá de Belém, Daniela Mercury e mais famosas prestigiam WME Awards em São Paulo

Rio - Várias famosas prestigiaram a 9ª edição do WME Awards - que celebra histórias de empoderamento e representatividade feminina - no BTG Pactual Hall, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (17). A premiação contou com shows estrelados, como da Fafá de Belém, Joelma, Gaby Amarantos, Daniela Mercury e mais.

A grande homenageada da noite foi Preta Gil, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer no intestino que enfrentava desde 2023. Grandes amigas da cantora, Malu Barbosa e Jude Paulla subiram ao palco e abriram o coração, se emocionando.

"Hoje estou aqui em paz, porque fui uma boa amiga. Homenageei em vida, cantei e a celebrei em vida. Disse 'eu te amo' em vida e a aconselhei em vida. Fui fiel, leal, e, apesar da dor e tristeza, tenho paz. Porque eu sei que ela foi recebida por todos os deuses com todo o amor, onde ela está, tenho certeza que junto com seus ancestrais, está em paz. E ela está sorrindo, bonita e recebendo todo o amor do mundo", falou a DJ no palco, em trecho compartilhado nos stories do Instagram.

O evento foi prestigiado por mais personalidades, como Bela Gil, Paula Lima, Fernanda Paes Leme, Lan Lanh, Teresa Cristina, Ebony, Karol Conká, Raquel Virgínia, Vivi Wanderley, Zaynara, MC Rebecca, AJuliaCosta, Astrid Fontenelle, Julia Anquier e a mulher, Maria Beraldo. As irmãs e integrantes da banda Fat Family, Simone, Katia e Suzete, também fizeram parte da celebração.

Confira lista completa de vencedoras:

- Diretora de videoclipe



Pamela Martins (vencedora)



Letícia Ribeiro



Aline Lata



Gabriela Grafolin



Belinha Lopes

- Compositora



Mc Tha



Bia Marques



Stefanie



Tállia



Liniker (vencedora)

- Instrumentista



Ana Karina Sebastião (vencedora)



Alana Alberg



Victória dos Santos



Beatriz sena



Lívia Mattos



- Empreendedora



Mara Natacci



Silvia Colmenero



Paula Lavigne (vencedora)



Karla Martins



Raquel Virgínia

- Jornalista Musical



Isadora Almeida



Sylvia Sussekind



Carol Prado



Semayat Oliveira (vencedora)



Bia Aparecida

- Radialista



Juliana Molino



Val Becker



Nat/esquema



Tatiana Ribeiro



Patricia Liberato (vencedora)

- Profissional do Ano



Silvia Stocker (vencedora)



Luciana Paulino



Ede Cury



Carol Pascoal



Mariana Abreu



- Produtora Musical



Curol



Luiza Brina



Alejandra Luciani



Maria Beraldo



Jadsa (vencedora)

- Cantora



Luedji Luna (vencedora)



Ana Castela



Rachel Reis



Gaby Amarantos



Simone Mendes

- DJ



DJ Méury (vencedora)



Curol



Afreekassia



Samhara



Paulete Lindacelva

- Revelação



Rayane e Rafaela



Fiorella



Ebony (vencedora)



Marília Tavares



Joyce Alane

- Show



Duquesa



Liniker



Lauana Prado



Joelma (vencedora)



Viviane Batidão

- Música Mainstream



"Pé na Rua" - Mari Fernandez



"Numa Ilha" - Marina Sena



"Olha Onde Eu Tô" - Ana Castela



"Energia de Gostosa" - Ivete Sangalo



"Saudade Proibida" - Simone Mendes (vencedora)

- Música Alternativa



"Dharma" - AJuliaCosta (vencedora)



"Deus" - Urias e Criolo



"Sol na Pele" - Jadsa



"Despacha" - Melly



"Desconforto" - Stefanie

- Videoclipe



Pepita, Diego Martins - "Receita"



Vivi - "Banquete" (vencedora)



Carol Biazin - "Dilemas da Vida Moderna"



Gaby Amarantos - "Rock Doido"



Iza - "Como Posso Amar Assim"

- Música Latam



"Si Antes Te Hubiera Conocido" - KAROL G



"Cancionera" - Natalia Lafourcade



"Soltera" - Shakira



"Bunda" - Emília, Luísa Sonza (vencedora)



"Perfectas" – Emília

- Álbum



"Coisas Naturais" - Marina Sena



"Rock Doido" - Gaby Amarantos (vencedora)



"Six" - Duquesa



"Um Mar Pra Cada Um" - Luedji Luna



"Pagode da Mart'nália" - Mart'nália

