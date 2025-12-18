Virginia Fonseca dança para Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 16:38

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, publicou nesta quinta-feira (18) um vídeo descontraído ao lado do namorado, o jogador Vini Jr., de 25 anos. No registro, compartilhado no Instagram, a influenciadora aparece dançando a música “Alô, Virginia” enquanto o atacante do Real Madrid observa a cena com bom humor.



Na legenda, Virginia escreveu: “Eu mostrando para o meu namorado o que eu aprendi enquanto ele trabalhava”. Nos comentários, Vini Jr. entrou na brincadeira e respondeu: “Você já colocou essa música 100x hoje (risos)”.



Seguidores também aproveitaram o momento para comentar a interação do casal. “Coloca ele pra fazer a trend também, Vi”, sugeriu uma usuária. Outro comentou: “O Vini: acaba pelo amor de Deus!”, em referência à expressão divertida do jogador durante o vídeo.



A influenciadora está em Madri para passar um período de férias ao lado de Vini Jr. e pretende celebrar as festas de fim de ano com o jogador. Antes da viagem, ela comentou nos Stories sobre a necessidade de adaptar o guarda-roupa ao inverno europeu. “Ano Novo vai ser no frio, e nós que lute”, disse, aos risos, ao aparecer com um casaco felpudo.



Durante a estadia na Espanha, Virginia também encontrou Tainá Militão, esposa de Éder Militão, que atua no mesmo clube de Vini Jr. Na quarta-feira (17), ela mostrou parte da rotina de treinos ao lado da amiga e brincou ao filmar Tainá em frente ao espelho: “O shape dela já está pronto, hein! Vamos atrás do nosso, amor!”.

Assista: