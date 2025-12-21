Helena - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 12:10

Rio - Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de 1 ano, uma das filhas de Neymar, compartilhou neste domingo (21) no Instagram uma montagem com um filtro mês a mês mostrando o crescimento da menina ao longo do ano.

Helena é fruto de um breve relacionamento entre Amanda e Neymar, ocorrido durante um período em que o jogador e Bruna Biancardi estavam separados. O episódio gerou especulações sobre uma possível traição, que ambos negam.



Amanda e Neymar mantêm atualmente uma relação amigável, e a família do jogador tem apoiado Helena, com trocas de fotos e visitas frequentes.



Helena nasceu em 3 de julho de 2024, poucos meses depois de Mavie, que veio ao mundo em 6 de outubro de 2023. Neymar, que reatou o relacionamento com Bruna Biancardi, contou com a colaboração dela na criação de Helena, e Bruna afirmou não se incomodar com o convívio entre as meninas.



Vale lembrar que Neymar é pai de quatro filhos: Davi, Mavie, Mel e Helena.