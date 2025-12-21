Jota.pê, João Gomes e MestrinhoRoberto Filho / Brazil News

Isabelle Rosa
Rio - João Gomes, Jota.pê e Mestrinho desfrutam do sucesso do álbum "Dominguinho", que venceu o Grammy Latino de 2025 como "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" e conquistou os prêmios "Álbum do Ano", "Capa do Ano" e "Forró e Piseiro do Ano" no Prêmio Multishow. Os artistas se apresentaram no Rio, neste sábado (20), e se surpreenderam com o público fazendo coro das músicas. Eles ainda receberam Marisa Monte no palco e entoaram a música "Velha Infância" ao lado dela.
Jota.pê, João Gomes e Mestrinho
O trio tem mais dois shows marcados na cidade maravilhosa, neste domingo (21) e segunda-feira (22), com ingressos esgotados. Com a alta demanda de público, o artista pernambucano comenta a possibilidade de realizar uma turnê do projeto em estádios.

"É muita pretensão. A gente tinha uma ideia de fazer a festa uma vez só. Então, a gente ter uma turnê já é uma coisa grandiosa. Estou muito feliz pelo que a gente conseguiu. É ainda muito distante falar uma coisa tão grandiosa, mas é muito valoroso quando a gente vê as pessoas dizendo: 'João, queria ter conseguido ir, não consegui ingresso e tal'. Aí você fica: 'Puxa, quem sabe se a gente não continua trabalhando direitinho para merecer uns espaços maiores'. Eu acho que é isso", diz João Gomes.

"A gente começou, é o primeiro ano, então vai ter muito tempo para a gente se desenvolver, entregar as canções. Acho que, o 'Dominguinho', se a gente fosse gravar as mesmas músicas agora seriam outras músicas, outra experiência de ouvir. Cada show a gente vai se divertindo mais, vai se entregando mais. É impossível não querer viver isso por muitos anos", analisa.

Sucesso

O estouro de 'Dominguinho' surpreendeu o trio, e João, considerado do Rei do Piseiro, analisa o sucesso do projeto. "Sou uma pessoa de personalidade um pouco forte. A gente chegar em um lugar e fazer um trabalho bem feito, vai além do dinheiro que a gente tem na conta, vai além de tudo. Os prêmios a gente recebeu com muito amor, comemorou junto, vibrou, mas o trabalho não parou. A gente pensa no trabalho com essa serenidade".Os artistas, inclusive, revelam que pensam em um segundo volume do álbum. "Sinto que é mais uma questão de quando do que de 'se'. Uma coisa que a gente já percebeu é que a gente quer estar junto fazendo música. Então, uma hora vai rolar", destaca Jota.pê.

Momentos marcantes no âmbito pessoal

Que 2025 foi marcante para João Gomes, Jota.pê e Mestrinho no aspecto profissional não há dúvidas. Eles, então, contam os momentos mais significativos deste ano na vida pessoal. "O nascimento do meu filho", diz João, se referindo a chegada de Joaquim, fruto do relacionamento com Ary Mirelle, no dia 7 de setembro. Jota.pê também é direto: "Comprar o apartamento dos meus pais".

Mestrinho aponta a conexão com João e Jota.pê. "A gente ter se juntado, criado esse álbum que para mim é um divisor de águas na minha vida, que surgiu de uma novidade e contradiz todo aquele esquema de você planejar o que que é o sucesso, o que não é o sucesso. O 'Dominguinho' mostra para todo mundo que ninguém sabe o segredo do sucesso. Só tem que fazer com amor".

Casa de alpendre
Recentemente, uma entrevista de João, ao podcast "Prosa Sertanejo", falando sobre seu gosto por casas de alpendre e a dificuldade em encontrar profissionais dispostos a desenvolver esse estilo de residência viralizou nas redes sociais."As casas que eu achava bonitas eram as do sertão, aqueles casarões grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio (…) Só queriam fazer as casas quadradas", relatou ele, na ocasião.
O cantor se diverte ao comentar a repercussão de sua declaração. "Eu recebi tanta mensagem de arquiteto, velho. Meu algoritmo já sabe que gosto de ver casa. Antigamente eu olhava bem assim: 'essa aqui está não sei quantos', hoje em dia: 'a casa do jeito que o João Gomes quer para o mundo'. Que doideira, velho", diz aos risos.