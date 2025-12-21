Jota.pê, João Gomes e Mestrinho - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 21/12/2025 09:02 | Atualizado 23/12/2025 07:28

O trio tem mais dois shows marcados na cidade maravilhosa, neste domingo (21) e segunda-feira (22), com ingressos esgotados. Com a alta demanda de público, o artista pernambucano comenta a possibilidade de realizar uma turnê do projeto em estádios."É muita pretensão. A gente tinha uma ideia de fazer a festa uma vez só. Então, a gente ter uma turnê já é uma coisa grandiosa. Estou muito feliz pelo que a gente conseguiu. É ainda muito distante falar uma coisa tão grandiosa, mas é muito valoroso quando a gente vê as pessoas dizendo: 'João, queria ter conseguido ir, não consegui ingresso e tal'. Aí você fica: 'Puxa, quem sabe se a gente não continua trabalhando direitinho para merecer uns espaços maiores'. Eu acho que é isso", diz João Gomes."A gente começou, é o primeiro ano, então vai ter muito tempo para a gente se desenvolver, entregar as canções. Acho que, o 'Dominguinho', se a gente fosse gravar as mesmas músicas agora seriam outras músicas, outra experiência de ouvir. Cada show a gente vai se divertindo mais, vai se entregando mais. É impossível não querer viver isso por muitos anos", analisa.O estouro de 'Dominguinho' surpreendeu o trio, e João, considerado do Rei do Piseiro, analisa o sucesso do projeto. "Sou uma pessoa de personalidade um pouco forte. A gente chegar em um lugar e fazer um trabalho bem feito, vai além do dinheiro que a gente tem na conta, vai além de tudo. Os prêmios a gente recebeu com muito amor, comemorou junto, vibrou, mas o trabalho não parou. A gente pensa no trabalho com essa serenidade".Os artistas, inclusive, revelam que pensam em um segundo volume do álbum. "Sinto que é mais uma questão de quando do que de 'se'. Uma coisa que a gente já percebeu é que a gente quer estar junto fazendo música. Então, uma hora vai rolar", destaca Jota.pê.Que 2025 foi marcante para João Gomes, Jota.pê e Mestrinho no aspecto profissional não há dúvidas. Eles, então, contam os momentos mais significativos deste ano na vida pessoal. "O nascimento do meu filho", diz João, se referindo a chegada de Joaquim, fruto do relacionamento com Ary Mirelle, no dia 7 de setembro. Jota.pê também é direto: "Comprar o apartamento dos meus pais".Mestrinho aponta a conexão com João e Jota.pê. "A gente ter se juntado, criado esse álbum que para mim é um divisor de águas na minha vida, que surgiu de uma novidade e contradiz todo aquele esquema de você planejar o que que é o sucesso, o que não é o sucesso. O 'Dominguinho' mostra para todo mundo que ninguém sabe o segredo do sucesso. Só tem que fazer com amor".