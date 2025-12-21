Marisa Monte se une a João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho em show no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 08:50 | Atualizado 21/12/2025 09:58

Rio - Marisa Monte fez participação especial no show do projeto “Dominguinho” neste sábado (20), na Brava Arena Jockey, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora subiu ao palco ao lado de João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho para interpretar “Velha Infância”, clássico dos Tribalistas, grupo que marcou a carreira dela nos anos 2000.

Nos bastidores do show, João Gomes e Marisa Monte se encontraram e protagonizaram um momento descontraído, dançando forró juntos. O cantor compartilhou o registro nas redes sociais e celebrou o encontro: “Forrózin com a minha amiga Marisa Monte. Obrigado por visitar o nosso show e por esse momento único!”. Nos comentários, Marisa retribuiu o carinho e elogiou o projeto: “Foi muito lindo!! Parabéns, Dominguinho! Vocês são demais!"





"É muita pretensão. A gente tinha uma ideia de fazer a festa uma vez só. Então, a gente ter uma turnê já é uma coisa grandiosa. Estou muito feliz pelo que a gente conseguiu. É ainda muito distante falar uma coisa tão grandiosa, mas é muito valoroso quando a gente vê as pessoas dizendo: 'João, queria ter conseguido ir, não consegui ingresso e tal'. Aí você fica: 'Puxa, quem sabe se a gente não continua trabalhando direitinho para, para merecer uns espaços maiores'. Eu acho que é isso", diz João Gomes.



O cantor também ressaltou que o projeto ainda está em seu primeiro ano e segue em constante construção. "A gente começou, é o primeiro ano, então vai ter muito tempo para a gente se desenvolver, entregar as canções. Acho que, o 'Dominguinho', se a gente fosse gravar as mesmas músicas agora seriam outras músicas, outra experiência de ouvir. Cada show a gente vai se divertindo mais, vai se entregando mais. É impossível não querer viver isso por muitos anos", analisa.

