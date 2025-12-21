Marisa Monte se une a João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho em show no Rio Reprodução / Instagram
Em entrevista ao DIA, João Gomes falou sobre o sucesso do projeto “Dominguinho”, que ainda tem mais duas apresentações marcadas na cidade — neste domingo (21) e na segunda-feira (22) — ambas com ingressos esgotados. Com a alta procura do público, o cantor comentou a possibilidade de o projeto ganhar proporções ainda maiores, como uma turnê em estádios, mas ponderou sobre o momento atual da iniciativa.
"É muita pretensão. A gente tinha uma ideia de fazer a festa uma vez só. Então, a gente ter uma turnê já é uma coisa grandiosa. Estou muito feliz pelo que a gente conseguiu. É ainda muito distante falar uma coisa tão grandiosa, mas é muito valoroso quando a gente vê as pessoas dizendo: 'João, queria ter conseguido ir, não consegui ingresso e tal'. Aí você fica: 'Puxa, quem sabe se a gente não continua trabalhando direitinho para, para merecer uns espaços maiores'. Eu acho que é isso", diz João Gomes.
O cantor também ressaltou que o projeto ainda está em seu primeiro ano e segue em constante construção. "A gente começou, é o primeiro ano, então vai ter muito tempo para a gente se desenvolver, entregar as canções. Acho que, o 'Dominguinho', se a gente fosse gravar as mesmas músicas agora seriam outras músicas, outra experiência de ouvir. Cada show a gente vai se divertindo mais, vai se entregando mais. É impossível não querer viver isso por muitos anos", analisa.
